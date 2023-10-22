Sezonun ikinci derbisini oynayan ev sahibi takım karşılaşmayı galibiyetle kapattı. Beşiktaş maçın ilk 15 dakikasında kontrollü oynadığını gördük. Daha sonra üst üste gelen defans hataları gol yemelerine engel olmadı ve sahnede yerini İcardi aldı. Her zaman ki gibi İcardi yine kendini konuşturdu son 7 derbide 10 golü buldu. Her maçta takımına büyük katkı sağladı. Nazar mı denir bilemeyiz maç sonu topalladığını gördük. Umarız ciddi bir sıkıntı olmaz ve Bayern maçında ilk 11'de görürüz. Galatasaray'ın bu akşam çok etkili oynadığını söyleyemem. Sanki bir hazırlık maçı yaptılar. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir şekilde yollarına devam eden ekip Süper Lig'in önemini unutmaması lazım.

Bu akşam taraftara ayrı parantez açmak gerekir. Cumhuriyetin 100.yılına yakışır bir koreografi her zamanki gibi müthişsiniz. Maçta en çok konuşulan hakem Halil Umut Meler oldu. Verilen kırmızı kart, verilen penaltı, verilmeyen penaltı kimine göre doğru kararlar kimine göre yanlış. Artık her hafta hakemleri konuşmak yerine güzel futbol izlemek izliyoruz.