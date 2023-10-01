Haber: Mete Yılmaz

İSTANBUL- Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Elvin Guliyev, günümüzde en çok karşılaşılan psikiyatrik hastalıkların biri olan depresyona değinerek, depresyon tedavileri hakkında bilgi verdi.

Depresyonun çok farklı nedenleri olduğunu kaydeden Dr. Guliyev, biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin depresyonu en çok tetikleyen faktörler olduğunu söyledi.

Depresyon yaşam kalitesini düşürüyor

Biyolojik faktörlerin, kalıtımsal, kimyasal ve nöroanatomi gibi birçok çeşitli faktörleri barındırdığını ifade eden Dr. Guliyev, sosyal ve psikolojik faktörlerin ise daha çok toplumda karşılaşılan stres faktörlerinin etkileşimiyle ortaya çıktığını anlattı. Dr. Elvin Guliyev, şöyle devam etti:

“Depresyonun insanların yaşam kalitesini çok fazla düşürdüğünü gözlemliyoruz. Yaşam kalitesini düşürme sebeplerinden birisi de depresyonun ana semptomları. Depresyonda en çok karşılaştığımız semptomlar; isteksizlik, mutsuzluk hissi, hiçbir şeyden zevk almama, eskiden yaptığı eylemlerden veya zevk aldığı eylemlerden hiçbir şekilde zevk almama, uykusuzluk veya uykuda çok fazla artış, iştahsızlık veya iştahın ciddi bir şekilde artışı.”

Depresyondaki kişiler dış dünyayla bağlantı kurmamaya başlıyor

Depresyonun insanları sosyal izolasyona ittiğini de dile getiren Dr. Guliyev, “Sosyal izolasyonda olan bu kişiler dış dünyayla bağlantı kurmamaya başlıyor.” dedi.

Depresyonda kullanılan tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Dr. Guliyev, “Uyguladığımız tedavi yöntemlerinin başlıca şöyle; psikofarmakoloji tedavi yöntemleri, terapi çeşitleri ve günümüzde daha popüler hale gelen nöromodülasyon teknikleri.” ifadesinde bulundu.

İlaç tedavisi kişiye özel

Psikiyatri Uzmanı Dr. Elvin Guliyev, depresyonda ilaç tedavisine atıfta bulunarak, şöyle devam etti:

“İlaç tedavileri kişiye özeldir. Yani depresyon hastalığına değil, depresyon hastasına göre seçilmesi daha doğru. Terapi çeşitleri de aynı şekilde. Terapi çeşitleri olarak da dinamik terapiler, davranışçı terapiler, bilişsel terapiler ve çeşitli farklı terapi yöntemleri kullanılıyor. Alternatif tedavi yöntemleri olarak nöromodülasyon tedaviyi gösterebiliriz. Bunlardan en önemlisi Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım (tTMU) tedavisi.”

Depresyon tedavi edilebilen bir hastalık

Kişilerin çoğu zaman ‘Ben artık böyleyim, ben artık böyle oldum’ diye depresyonun semptomlarını bir karakter özelliği olarak gösterdiğini anlatan Dr. Guliyev, bunun da tedaviye direnç olarak kendini gösterdiğini söyledi.