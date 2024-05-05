Depremler sırasında görev yaptığı Zonguldak'taki Filyos Limanı'ndan İskenderun'a giden Gemini kruvaziyeri, demirlediği Tosyalı İskenderun Limanı'nda kaldığı bir ay boyunca çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 1000'i aşkın depremzedenin geçici barınma ihtiyacını karşıladı.

Yerli sermayeli kruvaziyer turizm şirketi Miray Cruises tarafından satın alınan Bahama bayraklı 164 metre uzunluğundaki gemi, asıl görevi olan kruvaziyer turizmi faaliyetlerini Kuşadası Limanı merkezli olarak sürdürüyor.

Haftada 2 seferle Patmos, Pire, Mikonos ve Santorini limanlarına tur düzenleyen kruvaziyer, Ege destinasyonundaki kruvaziyer pazarını geliştirmeye çalışıyor.

Firmanın otel operasyonlarından sorumlu başkanı Fuat Güven, depremden önce Zonguldak Filyos'ta doğal gaz işinde çalışan işçilerin konaklamasına yardımcı olduklarını, deprem haberinin ardından hızla bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesine 2,5 günde ulaştıklarını anlatan Güven, depremzedeleri gemiye davet ettiklerini ancak ilk etapta gemide barınma konusu anlaşılamadığından çok fazla talep almadıklarını belirtti.

Güven, yapılan haberler ve sosyal medya aracılığıyla insanların geminin aslında bir otel olduğundan haberdar olduğunu dile getirerek, bu kez de aşırı bir taleple karşılaştıklarını ifade etti.

"Bu hizmeti vermek bize nasip oldu"

Gemide yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 1400 depremzedeyi konuk ettiklerini kaydeden Güven, şöyle konuştu:

"Yani psikolojik ve fiziksel olarak herkes etkilendi ama bu hizmeti vermek bize nasip oldu. Şimdi yeniden işimize döndük. Zaten Miray, adalara misafir götüren, yüzen otel deneyimi veren bir şirket. Ülkemizde kruvaziyer tatili hala tam bilinmiyor. ABD ve Yunanistan'da çok büyük bir endüstri. Türkiye'de yerli pazar henüz başlamadı. Bu kadar çok denizi olup da başlamaması geç kaldığımızı gösteriyor."

Güven, Türk şirketlerinin dünyada hızla büyüyen kruvaziyer pazarında payını artırması gerektiğini, şirketin ana hedefinin bu alanda döviz geliri ve istihdam alanı oluşturmak olduğunu belirterek, "İnşallah onu da yaparız ki insanlarımız ekmek yer, daha çok gemimiz olur. Allah o günleri bir daha vermesin ama bak bir şey olduğu zaman, insanın kendi malı (kruvaziyer) olduğu zaman koştura koştura gidiyor." ifadelerini kullandı.