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6 Şubat'taki depremlerde işletmeleri zarar gören kuyumcular için Kırşehir Valiliği ve AFAD işbirliğinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İskenderun'un Kurtuluş Mahallesi'nde ahşaptan 12 prefabriğin yer alacağı "Yeni Kuyumcular Çarşısı"nın yapımına başlandı.

Depremde iş yerini kaybeden kuyumcular, haziran ayı içerisinde tamamlanacak yeni yerlerinde hizmet verecek.

İskenderun Kuyumcular Odası Başkanı Uğur Fırat, depremlerden ilçedeki 25 kuyumcu esnafının olumsuz etkilendiği söyledi.

İş yeri zarar gören esnaftan bazılarının buldukları yeni yerlere taşındığını anlatan Fırat, açıkta kalan 12 kuyumcunun da yapılan yeni çarşıda hizmete başlayacağını belirtti.

Fırat, çalışmaların tamamlanmasının ardından çarşıya güvenlik amacıyla kameraların yerleştirileceğini ve burada güvenlik görevlilerin de yer alacağını dile getirdi.

Esnafın yeniden ayağa kaldırılması için ilçede yapılan çalışmaların önemli olduğunu aktaran Fırat, çarşının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Depremde iş yeri zarar gören Canan Akray, yapımında son aşamaya gelinen yeni yerde hizmete başlayacağını dile getirdi.​​​​​​​

AA