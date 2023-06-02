Malatya

Ortaokulu bitirdikten sonra 1990 yılında ayakkabı imalathanesinde çırak olarak çalışmaya başlayan Karataş, daha sonra farklı firmalarda modelistlik yaptı.

Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'da kendi iş yerini kurarak bovling ayakkabısı üretmeye başlayan Karataş, 7 ay önce iş yerini memleketi Malatya'ya taşıdı.

Akpınar Mahallesi'ndeki bir iş hanında üretimini sürdüren Karataş'ın iş yeri, 6 Şubat'ta Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Üretime afet nedeniyle ara vermek zorunda kalan 48 yaşındaki Karataş, kentte yeni taşındığı bir binada imalata yeniden başladı.

İş yerinde 6 kişi istihdam eden Karataş, deprem öncesinde aldığı bovling ayakkabısı siparişlerini yetiştirmek için çalışanlarıyla uğraş veriyor. Karataş, imal edilen bovling ayakkabılarını peyderpey yurt dışına gönderiyor.

Aziz Karataş, depremin kentteki diğer imalatçılar gibi kendisini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Yurt içi ve dışına satış yaptıklarını belirten Karataş, ürünlerinin yüzde 70'ini yurt dışına gönderdiklerini dile getirdi. Karataş, "6 kişiyle imalat yapıyoruz. Deprem öncesinde yılda 10 bin çiftin üzerinde üretim yapıyorduk. Şu an yurt dışı siparişler için üretim yapıyoruz. Depremden dolayı biraz geciktik, sağ olsunlar bize vakit tanıdılar." dedi.

Sipariş üzerine Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Almanya, İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, ABD ve Libya'ya bovling ayakkabısı gönderdiklerini söyleyen Karataş, Libya'daki bir firma aracılığıyla ayakkabıların Fas ve Tunus'a da satıldığını anlattı.

"Eski potansiyelimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz"

Karataş, şunları ifade etti:

"Amerika'da her yıl fuara katılıyorduk, bu yıl katılma şansımız olmadı, depremden dolayı hazırlıklarımızı tamamlayamadık. Eski potansiyelimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Atölyemiz küçük ancak dışarıdan çok hizmet alıyoruz, ayakkabının tabanıyla ilgili birkaç yerden destek alıyoruz. Tabanı İstanbul'da yaptırmaya çalışıyoruz, oradan buraya gelmesi ciddi zaman alıyor. Ayakkabı üretim merkezi oluşturulursa çok iyi olur. Materyallerin hepsi elinizin altında olur ve zaman kaybınız olmaz."

"Beklentimiz, ayakkabıcılar sitesinin de inşa edilerek bizlere teslim edilmesi"

Ayakkabıcılar Odası Başkanı Bülent Karakoç da depremler nedeniyle Ayakkabıcılar Çarşısı ile ayakkabı imalathanelerinin yıkıldığını söyledi.

Kentte ayakkabı imalatı ve satışı yapan esnafın büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Karakoç, "Ayakkabı imalatçıları iş yerlerinden mallarının yüzde 70'ini çıkaramadı. Kendi imkanlarıyla iş yerlerini taşıyan, imalat yapmaya gayret eden arkadaşlarımız birkaç yerde atölye kurmaya çalıştı." dedi.

Yer sıkıntısı nedeniyle birçok imalathanenin üretime başlayamadığını belirten Karakoç, şunları kaydetti:

"Diğer imalatçılar kurtarabildiklerini bahçelerine götürerek, üzerini naylonla kapamış ya da bir depoya bırakmış. Bu arkadaşlara geçici yer de temin edemedik. Buradaki arkadaşlarımız bovling ayakkabısı üreterek yurt dışına satıyor, İtalya'ya Amerika'ya. Bu basit bir şey değil. Elimizde imalatçı, malzeme, usta, yetişmiş personel var, bir sitemiz olmadığı için hiçbir malzemeye ulaşamıyoruz. Esnaf o ambardan bu ambara gidiyor, yapıştırıcıydı, ayakkabı tabanıydı. Herkes birbirinden bir şeyler istiyor. Bu şartlara rağmen mücadele içindeyiz. Beklentimiz, şoför okulunun bulunduğu arazide kurulacak sanayi sitesinde ayakkabıcılar sitesinin de inşa edilerek bizlere teslim edilmesi."

AA