İZMİR AA-Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan evlerinin enkazından çıkarılan 46 yaşındaki Fatma Kara ile 16 yaşındaki oğlu Muhammet Hamza, tedavi gördükleri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin vurduğu Adıyaman'da Kara ailesinin üç katlı apartmanın ikinci katında bulunan evi yıkıldı.

Ailenin en büyük çocuğu 25 yaşındaki İsmail Kara, enkaz altından kendi imkanlarıyla yara almadan kurtulmayı başardı.

Muhammet Hamza Kara 7, Fatma Kara ise 48 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Fatma Kara'nın eşi İbrahim Halil Kara ile kızı Müge ise depremde can verdi.

Vücutlarında ezikler bulunan Fatma Kara ve oğlu Muhammet Hamza, yaklaşık 1 ay Şanlıurfa'da gördükleri tedavinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin İzmir'in Konak ilçesindeki Hatay Semti'nde bulunan ek hizmet binasında tedavisine devam edilen annenin kangren olma riski taşıyan sağ kolu ve sol ayağı müdahalelerle iyileştirildi.

Uzuv kaybı yaşayabileceği belirtilen annesiyle aynı odada tedavi gören Muhammet Hamza Kara ise koltuk değnekleri ve takılan AFO'larla (bacaklarında zayıflık bulunan hastaların yürümesini kolaylaştıran cihaz) yeniden yürümeye başladı.

"Oğlum elhamdülillah ayağa kalktı"

Anne Fatma Kara, AA muhabirine, oğlunun uzuv kaybı yaşamamasının kendisinin en büyük tesellisi olduğunu ifade etti.

Enkaz altında yaşadıklarının aklından hiç çıkmadığını anlatan Kara, "Enkazda oğluma 'Sakin ol, gelecekler, bizi kurtaracaklar' dedim. Sonra da babasının ve kız kardeşinin nabzına baktı. 'Anne ölmüşler' dedi. 'Onlar şehit' dedim." diye konuştu.

Oğlu enkazdan çıkarıldığında büyük mutluluk yaşadığını anlatan Kara, şunları söyledi:

"Bir anne için evladını doğduğunda kucağına alması nasıl mutluluk veriyorsa tekrar doğup kucağıma verilmiş gibi mutlu oldum. Benim için de bir ümit oldu. Yani orada kalabilirdim, çıkamayabilirdim. Babaları vefat etti ama en azından bir anneleri var. Bu halimle bile onlara nasıl destek olabilirim, nasıl yardım edebilirim, onun mücadelesini veriyorum."

Kara, her şeye rağmen hayatın devam ettiğini belirterek, "Biz bir aileyiz. Bu halimizle bile olsa yaşamaya değer." ifadelerini kullandı.

Oğlunun tedavi sürecinin riskli geçtiğini kaydeden Kara, "Doktorlar artık ayağının kesilmeyeceğini bize söylediklerinde çok mutlu oldum. Yani bu mutluluğu 'mutlu oldum' demek de açıklayamıyor. Dünyalar bizim oldu. Oğlum elhamdülillah ayağa kalktı." diye konuştu.

"Yeniden yürümek çok güzel bir his"

Muhammet Hamza Kara ise üniversite sınavlarına hazırlanırken depremle hayatının değiştiğini ifade etti.

İzmir'deki doktorların, ayağının kesilebileceğini söylediğinde çok üzüldüğünü anlatan Kara, şunları söyledi:

"Doktorlar riski ortadan kaldırdı. Sonra plastik cerrahi için bu hastaneye geldik. Burada da açık yaralarım tedavi edildi. Şu anda en son olan açıklarımı da kapattılar. Yakında da taburcu olma ihtimalim var. Benim için enkazdan çıkmak, yeniden doğmak gibi bir şey oldu. Yeniden yürümek de gerçekten çok güzel bir his."

Hedefinin tıp fakültesini kazanmak olduğunu anlatan Kara, eğitimine devam edebilmesi için yardım beklediğini ifade etti.

"Muhammet bir hafta sonra taburcu olacak hale gelecek"

Hastane Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Mehmet Özkan ise depremin ardından 30 afetzedenin hastanelerine geldiğini, Muhammet Hamza ile annesi Fatma Kara dışında tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi.

Muhammet Hamza'ya plastik cerrahi uzmanları tarafından 9 ameliyat yapıldığını anlatan Özkan, şu bilgileri verdi:

"Muhammet Hamza uzuv kaybı olmaksınız bundan sonraki hayatına devam edecek hale geldi. Neredeyse koltuk değneğini almayarak yürüyecek hale geldi. Muhammet bir hafta sonra taburcu olacak hale gelecek. Annesinin ise sağ kolu ve sol ayağında ezilmeye bağlı tedavi görmüş bir hasta. Onun da artık yavaş yavaş kendi ihtiyacını karşılama noktasına geldiğini söyleyebiliriz."