Adana

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, ADASO'da düzenlenen etkinlikte, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde 10 milyon dolar desteği hayata geçireceklerini vurgulayan Vinton, "4 bin 600 işletmeyi destekliyor olacağız. Bu rakamlar küçük gelebilir. Günün sonunda o kadar büyük bir felaketle karşı karşıyayız ki bahsettiğimiz bütçeler işletmelerin yeniden ayağa kalkması için sadece bir kıvılcım olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

Vinton, küçük işletmelerin "ekonominin kalbi" olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçük işletmelere yapılan yatırımlar, uzun vadede ekonominin çarkının dönmesi için de önemli yatırımlar olarak kendini göstermekte. Bugün küçük desteklerle başladık. Bunun çok daha büyük olmasını arzu ederdik. Bunun daha da büyütülmesi için küçük işletmelerin önemini de göz önünde bulundurduğumuzda elimizden gelen çabayı gösteriyor olacağız. Deprem felaketinin büyüklüğünü düşündüğümüzde toparlanmamız için aslında uzun bir yolumuz var. Bu uzun yolumuzda işletmelere yönelik farklı programları da hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Farklı kaynakları hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız."

Adana'da 106 işletme hibe programından yararlanacak

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da Adana'da 106 işletmenin destekten yararlanacağını ifade etti.

Bu tür hibelerin, özellikle küçük işletmeler için önemli bir canlandırıcı unsur olacağının altını çizen Kıvanç, şunları kaydetti:

"Bu hibeler, işletmelerin ayakta kalmasına ve hatta büyümesine yardımcı olarak istihdamı artırabilir ve bölgedeki ekonomik dengenin sağlanmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, işletmelerin yeniden yatırım yapma ve gelişme fırsatlarını değerlendirmelerine olanak tanıyarak ekonomik büyümeyi tetikleyebilir. Toplam 11 ilde bu desteklerin ekonomiye katkısının çok kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyorum."

"Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı" kapsamında, Adana'da başvuru ve mülakat süreci tamamlanan 106 işletmeye 8 milyon 305 bin lira hibe verilecek.