Üst düzey Türk yetkili: Türkiye, yaptırımların kaldırılması, vize serbestisi ve AB sürecine ilişkin tam destek aldı
Hatay
Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkılıyor.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.
Çalışmaları ev sahiplerinden takip edenler de oluyor.
AA