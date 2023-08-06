İSTANBUL- 6 Şubat'ta meydana gelen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından altı ay geçti. Depremin ilk günlerinden itibaren doğrudan sahada çalışmalarını sürdüren Dünya Doktorları, Hatay’da ve Suriye’de depremlerden etkilenen insanlara uzun vadeli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamak için desteğini sürdürüyor. Dünya Doktorları, depremlerden altı ay sonra afetten etkilenen 15 milyon insanın sağlığının ciddi bir tehdit altında olduğu uyarısında bulunarak bir basın açıklaması yaptı. Bölgede; enkaz kaldırma süreci nedeniyle oluşan asbest ve toza bağlı hastalıkların yanı sıra risk altındaki sağlıklı kişilerin kansere yakalanma olasılığında uzun vadede artış potansiyeli bulunuyor.

Asbest, bölgedeki insanlar için ciddi tehlikeler oluşturuyor

Halk sağlığının korunması adına önemli görevler üstlenen Dünya Doktorları, depremden etkilenen bölgelerde konjonktivit, alerjik astım ve cilt reaksiyonlarında artış gözlemlendiğine dikkati çekiyor. Dünya Doktorları, sıcak hava ve temiz su eksikliği, mikroorganizma ve böceklerin üremesine yol açarak uyuz ve gastroenterit vakalarında artışa neden olduğu konusunda uyarıyor. Dünya Doktorları, depremden bu yana çoğu insanın yerleştirildiği çadır kentler ve konteynerler gibi kalabalık yaşam alanlarında tifo, kolera ve verem gibi salgın hastalık risklerinin ise halen devam ettiğini açıkladı.

Dünya Doktorları Deprem Acil Müdahale Operasyonları Saha Yöneticisi Cuma Ali Özbek deprem bölgesi saha çalışmalarından şu gözlemleri aktardı: “Isınan hava ile birlikte ciddi şekilde hasar gören ve çökme riski olan binalar aşamalı olarak yıkılmaya başladı. Bu yıkım sürecinin sonucunda asbest tehdidi ortaya çıktı. Asbest, insan sağlığına zararlı olan tehlikeli bir madde. Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan bir çalışma, her iki binadan birinde asbest tespit edildiğini ortaya koyuyor. Bu, özellikle bu bölgedeki insanlar için ciddi tehlikeler oluşturuyor. Üst solunum yolları rahatsızlıklarında artış hala devam ediyor ve mobil ekiplerimiz kırsal ve merkezi bölgelerde temel sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor”.

39 bin kadının önümüzdeki hafta doğum yapması bekleniyor





Dünya Doktorları, deprem bölgesinde yaşamlarını sürdürmek durumunda kalan kadınların genişleyen, ancak barınma koşulları iyice kötüleşen aileleriyle ilgilendiğini söyledi. Depremzede kadınların, yiyecek bulma, su bulduklarında yemek pişirme, yıkama ya da temizlik yapma gibi işlerle uğraştığı bilgisini verdi. Depremden etkilenen bölgelerde 356 bin hamile kadın tespit edildiğini belirten Dünya Doktorları, bunlardan 39 bininin önümüzdeki haftalarda doğum yapmasının beklendiğini, tuvalet ve temizlik imkanlarının eksikliği gibi durumların büyük bir stres kaynağı olmaya devam ettiğini aktardı.

117 binden fazla kişiye sağlık hizmeti verildi

Depremin ardından ilk günlerden itibaren Dünya Doktorları, sağlık sisteminin desteklenmesi ve temel sağlık hizmetlerindeki eksikliklerin giderilmesi için medikal ekiplerini seferber etti. Şubat 2023'ten bu yana Dünya Doktorları, Hatay’da 17 bin kişiye destek olurken, 12 binden fazla tıbbi danışmanlık verdi. Ayrıca, 5 binden fazla kişiye psikolojik destek sağladı. Bununla birlikte Dünya Doktorları, deprem sonrası Suriye’nin Afrin ve İdlib (Suriye) bölgelerinde bulunan sağlık merkezleri ve mobil ekipleri vasıtasıyla 83 binden fazla kişiye de temel sağlık hizmeti ulaştırdı. Dünya Doktorları, bölgedeki hizmetlerini artırmayı, Hatay’da kurduğu güvenli alanının sayısını yükselterek depremden etkilenen diğer illere de yaymayı ve bunu bölgedeki kamu otoritelerinin yanı sıra diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yapmayı hedefliyor.

HABER: METE YILMAZ