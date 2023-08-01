AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının ikinci bölümünde Afşin'de konteyner çarşılarda sürdürülen ticari faaliyetler ele alındı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Afşin'de bazı iş yerleri yıkıldı, bazıları da ağır ve orta hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Ticari hayatın normalleşmesi adına atılan adımlar sonucu iş yeri yıkılan veya zarar gören esnaf için Afşinbey Caddesi, Nazım Kaynak Bulvarı ve Eshab-ı Kehf Caddesi'nde AFAD tarafından konteyner çarşılar oluşturuldu.

Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, depremin ilk anından bu yana vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını söyledi.

İlçede hayatın normale dönmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Gümüş, "Toparlanma aşamasına geldiğinde ilçemizin en büyük sıkıntılarından biri esnaflarımızın iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alması oldu. Depremi yaşayan tüm il ve ilçelerimizde bu durum yaşandı. Depremden etkilenen esnaflarımızı ilçemizde kurulan konteyner çarşıya yerleştirdik." dedi.

Gümüş, oluşturulan çarşılar sayesinde ticari hayatın normale döndüğünü belirterek, yaşanan süreçte emeği geçen başta Çorum Valisi Mustafa Çiftçi olmak üzere, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'e minnettar olduklarını ifade etti.

"110 esnafımız tezgahını kurdu"

Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak esnafın isteklerini hiçbir zaman geri çevirmediklerini aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen diğer il ve ilçelerde hala kurulumu devam eden konteyner çarşılar ve esnaf yerleştirmeleri Afşin'de yaklaşık 2 ay önce tamamlandı. İlçemizde 110 esnafımız tezgahını kurdu ve ticari hayata başladı. Emekleri bulunan herkese teşekkür ediyorum. İlk etapta yağışlı havaların etkisiyle konteyner dükkanlarda akma sorunları oldu. Sıcak havaların etkisini de azaltmak için tüm konteynerlere çatı yapıldı. Esnafımızı şimdi hem yağmurdan hem de bir nebzede olsa sıcaktan kurtardık. Afşin halkımızdan da konteyner ve yerel esnafa ilgi göstermelerini istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda dükkanlar tekrar yapılacak ve ilçe ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecekler."

"İşimizin başındayız"

Yöresel ürünler satan ve manavlık yapan Mehmet Ali Öksüz de 2022'de açtıkları dükkanın 6 Şubat'taki depremde ağır hasar aldığını belirtti.

Devletin yardımları sayesinde konteyner çarşının kurulduğunu ve dükkanlara yerleşerek faaliyete geçtiklerini aktaran Öksüz, işlerinin iyi olduğunu, daha da iyi olması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Esnaf Ali Sönmez de yaşanan afetin boyutunun çok büyük olduğunu hatırlatarak, "Cenabı Allah tekrarını yaşatmasın. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Dükkanlarımız, iş yerlerimiz yıkıldı ama açıkta kalmadık. Ticari hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz, işimizin başındayız." diye konuştu.

Esnaf Mehmet Polat da deprem sonrası sunulan imkanlarla işlerinin tekrar düzene girmeye başladığını kaydetti.

AA