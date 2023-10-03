Kars

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu illerden Kahramanmaraş ve Malatya'da binaların enkazında MEB AKUB bünyesinde arama kurtarma faaliyetine katılan öğretmenler, AFAD'ın depreme karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla verdiği eğitimlerde yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 25 gönüllü öğretmen, AFAD uzmanlarının verdiği teorik eğitimlerin ardından sahada AKUB olarak gerçekleştirdikleri tatbikatlarla deneyim kazanıyor.

Eğitimler sayesinde öğretmenler, afet ve acil durumlarda refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek AFAD ekipleri ile organize şekilde çalışacak seviyeye ulaşıyor.

MEB AKUB ekipleri, zaman zaman AFAD ekiplerinin gittikleri afet ve kaybolma olaylarında destek sağlıyor.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine, okullar başta olmak üzere afetlere hazırlık eğitimlerinin devam ettiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu 25 kişilik arama kurtarma ekiplerine saha eğitimi verdiklerini anlatan Ayğan, ekiptekilerin, doğada arama kurtarma, çadır kurma, insani yardım ve yangın söndürme gibi alanlarda tecrübe kazandığını belirtti.

"Gücümüze güç katmış durumdayız"

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü dile getiren Ayğan, "Eğitimler çok verimli oldu, gücümüze güç katmış durumdayız. Saha destek ekip sayımızı 25 kişi daha artırdık. Bu eğitimler bir bütün olarak devam edecek. İlimizde daha önce 260'a yakın saha eğitimi almış personelimiz vardı, depremde de çeşitli illerde bizimle beraber görev aldılar. Dolayısıyla vatandaşlık görevlerini yerine getiriyorlar. Çok faydalı olduğuna inanıyorum, devamının gelmesini diliyorum." dedi.

Ayğan, eğitimlerdeki amaçlarının, toplumda arama kurtarma faaliyeti yürütebilecek kişi sayısını arttırmak, afetlerde, insani yardım, çadır ve konteyner kurulumu gibi alanlarda kendilerine destek olabilecek ekip üyeleri yetiştirmek olduğunu belirterek, "Depremde de birçok arkadaşımız sahada görev aldı, gücümüze güç katmış oldular." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerle öğrenci ve velileri de bilgilendiriyorlar

MEB AKUB Kars ekip lideri Sefa Uyduran da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Kars'taki arama kurtarma ekibinin 25 asil, 5 yedek olarak kurulduğunu söyledi.

"Kars'ta kaybolan vatandaşların aranmasında ve afetlerde AFAD'a yardımcı kuruluş olarak bulunmaktayız. AFAD'ın akreditasyon eğitimlerindeyiz, eğitimleri tamamladıktan sonra AFAD'a daha profesyonel olarak destek vereceğiz." diyen Uyduran, aldıkları eğitimlerle de ciddi deneyim kazandıklarını anlattı.

Enkazdan yaralı çıkartma, kayalıktan halatla inme, tırmanış gibi birçok saha eğitimi aldıklarını belirten Uyduran, "Amacımız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmenlerimizin daha profesyonel şekilde eğitilerek faydalı olmasını sağlamaktır. Burada aldığımız eğitim okullarda yaşadığımız kaza veya afetlerde öğrencilerimize daha çabuk müdahale etme imkanı sağlayacaktır. Öğrencilerin tahliyesi, yönlendirilmesi öğretmenlere yardımcı olacak şekilde eğitimleri almaktayız." diye konuştu.

Eşiyle arama kurtarma faaliyetlerine katılan öğretmen Merih Altınoluk Uyduran da aldıkları ilk yardım ve arama kurtarma gibi eğitimleri, hem öğrencilere hem de ailelerine aktardıklarını belirterek, "Çocuklardan başlayarak herkesin bu eğitimleri alması lazım. Biz afet ülkesiyiz sadece deprem değil, sel, yangınlara karşı bilinçlenmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

AA