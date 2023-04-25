İSTANBUL- Defne bölgesinde Zeytin Konağı kurucusu Süleyman Aşkar’ın koordinesinde ,Samandağ Yeşilköy’de Fizyoterapistizbiz Derneği Başkanı Mehmet Emin Aydın ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanı Nevin Ürgen’in koordinesinde ve Samandağ merkezde Anadolu Palace Hotelin işletmecisi Dervişan Sönmez’in koordinasyonu ve Sembol Ocakbaşı işletmecisi Yusufcan Sembol’un destekleriyle binlerce çocukla buluşuldu. Etkinliklere İstiklal marşıyla başlanıp sonrasında oyuncak ve pamuk şeker dağıtımı, müzikler ve oyunlar eşliğinde devam edildi. Depremin 75. gününde doyasıya eğlenen çocuklar geleceğe umutla bakmamızı bir kez daha vesile oldular.

Muhabirlere açıklama yapan Fizyoterapistizbiz Derneği kurucu başkanı Fizyoterapist Mehmet Emin Aydın; çocuklara bir oyuncak, bir resim kitabı veya gülümsemesini sağladığınız herhangi bir şeyde tüm olanları unutuyorlar. Tüm olumsuzluklara rağmen gözlerindeki parıltı hiç bitmiyor ve yıkılan yaşamların yeniden inşasında en büyük rolün geleceğin nesilleri olan çocuklardan geçtiğine dikkat çekti ve çocukların psikososyal durumlarının sürekli gözetim altında tutulmasını gerektiğini söyledi.

Depremin İlk günden itibaren bölgede olan ve bölgesinin insanına sahip çıkan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.

HABER: DİNÇER KARACALAR