İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, "Dayanışma Sahnesi-2" kapsamında, depremden zarar gören tiyatro topluluklarının yetişkin ve çocuk oyunları, 3 ve 4 Şubat'ta ücretsiz olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Adana Gösteri Sanatları Merkezi, Osmaniye Pano Kids-Oksat, Adana Gülse Tiyatro, Hatay Ortak Sahne, Mersin Tarsus Şehir Tiyatrosu, Hatay Nar Sahne, Adana Reverans Sanat ve Adana Ekol Casting topluluğu, 5 yetişkin 3 çocuk oyunu olmak üzere, 8 oyunu İBB Kültür Merkezleri'nde sahneleyecek.

Program kapsamında 3 Şubat'ta "Halktan Biri" oyunu İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde, "Duvar" İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde, "Ah'ları Topluyorum" İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde, "Evli ve Bekar" İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde ve "Al Gözüm Seyreyle" İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Çocuk oyunu "Sincap Alvin'in Orman Maceraları" İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde, "Hacivat Karagöz İnteraktif" İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde ve "Vikingler Yıldız Taşı Kolyesi" İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde 4 Şubat'ta minik seyircilerle buluşacak.