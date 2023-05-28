Denizli

Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Kıvılcım, oy kullanma işlemi için, papağanı "Sulan" ve "Nazlı" isimli atıyla Şehit Mustafa Uygun İlkokulu'na geldi.

Kıvılcım, 2247 numaralı sandıkta işlemlerini tamamladıktan sonra zarfı omzundaki papağanına taşıtarak sandığa atmasını sağladı.

Ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, amacının güne renk katmak olduğunu belirten Kıvılcım, vatandaşların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van ve Hakkari'de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı Van ve Hakkari'de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

Kıvılcım, daha sonra atına binerek okuldan ayrıldı.

AA