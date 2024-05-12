Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, birçok soğuk su şampiyonluğundan sonra 25 gün süren yolculukla eksi 20 derecede Everest'e tırmanarak 6 bin 400 metre yüksekliğe çıktı.

Rekortmen sporcu, 3 derecelik suda 5 dakika kalarak bir dünya rekoruna daha imza attı.

Türk bayrağını Everest’in tepesinde dalgalandıran Deniz Kayadelen "Bedenin bittiği yerde kalbimle mücadele ettim çünkü ben Atatürkçü bir sporcuyum. Bu etkinlikte Türkiye’yi ve Avrupa’yı temsil eden tek kişi olarak kulübüm Ataspor Kulübüne ve tüm Türkiye’ye sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Ataspor Kulübü Yöneticisi Tuğba Sezen ise "Deniz kızımız denizlerden sonra dağları da aşarak Türk bayrağını dünyanın tepesinde dalgalandırdı. Onunla ne kadar gurur duysak azdır." şeklinde konuştu.