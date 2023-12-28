HABER: HASRET DİLEK DELİER

Uysal’ın mesajları şu şekilde oldu, “Yolumuza tek devam edeceğiz. Sokakta meydanda kitlelerin ümidini bağladığı muhalefetin parçalanıyor görünmesi hoş değil. Bu tablo bizi yeterince üzüyor. Adaylık açıklamalarını küçük yerlerden metropollere doğru ocak ortasına kadar bitireceğiz. Bizimde dikkat çeken adaylarımız var. Fark yaratacak adaylarımız ile seçimde kendi başımıza hareket edeceğiz. İttifakta yer almak yerine kendi adaylarımız ile seçimde yer alacağız.”

İstanbul Cemil Candaş kültür merkezinde gerçekleşen İstanbul olağan il kongresinde 215 delegenin 208’i oy kullandı ve tek liste ile il başkanlığına Ali Serdar Eriş seçilirken, İl Başkan yardımcılığına sürpriz bir isim Zafer Yılmaz en fazla oyu alarak seçildi.

Kongrede konuşma yapan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal adeta muhalefete gözdağı verdi.

Uysal, “Fark yaratacak adaylarımız ile seçime ittifak yerine partimiz ile katılacağız. İttifak ile alına %48 oy da milletimizin iradesini ve demokrasiyi temsil etmekte. Muhalefetin son günlerde parçalanıyor görünmesi mutsuz oluyoruz. Yolumuza kendi başımıza devam edeceğiz.” dedi.