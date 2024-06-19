Özel bir şirkette müşteri hizmetleri sorumlusu olarak çalışan 40 yaşındaki Atabeyoğlu, 2020'de yüzünün sağ tarafındaki şiddetli ağrılar nedeniyle başvurduğu çeşitli doktor ve hastanelerde şikayetine tam çözüm bulamadı.

Atabeyoğlu, bir süre önce Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Op. Ali Samet Topsakal'ın yaptığı kontrol ve tedavilerin sonucu Atabeyoğlu'na halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen trigeminal nevralji (yüz bölgesindeki sinirleri ile ilgili sorunlar) bildirildiği bildirildi.

Burcu Atabeyoğlu, Topsakal ve ekibinin 17 Nisan'da yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Atabeyoğlu, 4 yıl önce bir gece acılar içinde uyandığını ve dişlerini çektiğini söyledi.

Diş doktorunun akrabasının yönlendirmesiyle nöroloji uzmanına görünmeyi söyleyen Atabeyoğlu, "MR'lar ve diğer tedaviler tedavi başlatıldı ancak bir yere kadar etki etti. Başlarda hiçbir sorun yoktu, yaklaşık 2-3 yıl sonra ataklarım artmaya başladı. Doktorlar tedavileri artırdı, takviyeleri yeni tedaviler uyguladılar Daha fazla ilaç veremeyecekleri için artık bir beyin cerrahıyla yola devam etmem önerilirdi." dedi.

Atabeyoğlu, İstanbul, Trabzon ve Ordu'daki doktorlarla görüştüğünü ifade ederek, "Oğlu aile hekimim, Dr. Ali Samet beye yönlendirdi. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata karar verildi. Şu an için bir problemim yok. Günlük hayatıma başlandı. Sosyal faaliyetleri devam ediyor. sorun yaşamıyorum, onun şey düzenine girdim." diye konuştu.

Çektiği acıyı tarif edemediğini anlatan Atabeyoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzümün sağ tarafta yanağında oluşan bir şey, biliyorum elektrik çarpması gibi. Konuşamıyorum, yemek yiyemiyorum, dişimi fırçalayamıyorum, işimi yapamıyorum, çalışamıyorum, sosyal hayatım yok, kimseyle iletişim kuramıyorum, günlerinin çoğunu rapor ediyorum ve evde geçiyordu. Bu acıyı anlatabileceğim kelime yok. Sinir Sistemim alt üst oluyor, gücüm kalıyor bu acı geldiğinde Ama şu an için bir problemim yok. 2,5 ay önce ameliyat oldum, sonra taburcu oldum, kontrollerim devam ediyor."

Trigeminal nevralji ameliyatı Trabzon'da ilk kez takip etti

Op. Topsakal ise trigeminal nevraljinin yüzde uyuşma, mekaniklenme, ağrı, elektrik çarpması gibi şikayetler oluştuğunu kaydetti.

Toplumda sık sık yaşadığınü belirten Topsakal, kişiyi çok rahatsız edecek ataklar şeklinde sosyal hayatlarını kesmenin silinmesi çizdi.

Topsakal, genel olarak çok sayıda oluşabildiğine dikkati çekerek, "Beyindeki bir damarın sinir deliği sonucu oluşabilmektedir. Hastalar bu şikayetler için öncelikle ilaçla takip edilirler ama faydası görülebilirn, çekilmişse MR ve tedavilerde durumu uygunsa ameliyatla bu hastalık tedavi edebiliyoruz." dedi.

Atabeyoğlu'nun tedavilerinde de ağrının, bir damarın sinir kopması sonucunun oluştuğunun tespit edildiğini anlatan Topsakal, şöyle devam etti:

"Bu ameliyat, Trabzon'da ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa yapıldı. Ameliyattan sonra Burcu hanım fayda gördü, süreci de güzelleşti. Ardından semptom, atak ya da şikayeti geçekleşti. Hastamız da biz de memnun ve mutluyuz. Ameliyat sırasında kulak sonrasında Beyne girerek, beyinciğe yakın bölgedeki damar ve sinirleri birbirinden ayırıyoruz. Bu işlem yaklaşık 3 saat sürdü."