İstanbul
Tuzla’da kentsel dönüşüme giren sitede boşaltma kararı çıktığı halde evini terketmeyen tesettürlü site sakini, görevli yıkım ekibine dehre ile saldırdı.
Görevli yıkım ekibi öğle yemeği yerken elinde dehre ile gelen kadın, ilk önce sözlü sataşma gerçekleştirdi.
Hızını alamayan kadın daha sonra tehditler savurarak masadaki ekmeği dehre ile yere fırlattı.
"Ablacım, şekere neden vuruyorsun?"
Tehditlere maruz kalan kentsel dönüşüm yıkım ekibinin sakinliğini koruduğu olayda, Emrah Şimşek "Ablacım şekere neden vuruyorsun? " diyerek tepki gösterdi.
Masadan ayrıldıktan sonra arabaya zarar vereceğini söyleyen kadın dediğini yaptı ve yıkım ekibinin aracına zarar vermek amacıyla araçlarının far lambalarını kırdı.
Olayla ilgili kentsel dönüşüm ekibi çalışanları durumu polise bildirdi.