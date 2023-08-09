Haber: Mert Osman Erman

Resmi tüketici fiyat endeksi, enflasyonun bir ölçüsü, geçen ay bir önceki yıla göre %0,3 düşerek geriledi.

Analistler, bu durumun dünyanın ikinci büyük ekonomisinin talebi canlandırma baskısını artırdığını söylüyor.

Bu, zayıf ithalat ve ihracat verilerinin ardından geldi; ki bu da Çin'in pandemi sonrası toparlanma hızı hakkında soru işaretleri yarattı.

Ülke aynı zamanda şişen yerel yönetim borcu ve konut piyasasındaki zorluklarla da mücadele ediyor. Rekor seviyede olan genç işsizlik de, bu yıl Çin iş piyasasına girmesi beklenen 11,58 milyon üniversite mezunu tarafından yakından izleniyor.

Düşen fiyatlar, Çin'in borcunu azaltmasını zorlaştırıyor - ve bu da büyümenin daha yavaş olması gibi sorunlara yol açıyor, analistler söylüyor.

"Enflasyonu yükseltmek için uygulanabilecek gizli bir formül yok," diyor yatırım firması EFG Asset Management'dan Daniel Murray. O, daha fazla hükümet harcaması ve daha düşük vergilerle birlikte daha kolay para politikası uygulamanın "basit bir karışımını" öneriyor.

Fiyatlar ne zaman düşmeye başladı?

Birçok gelişmiş ülke, pandemi kısıtlamalarının sona ermesinin ardından tüketici harcamalarında bir patlama yaşadı. Para biriktiren insanlar, birdenbire harcama yapabilme yeteneğine sahipken işletmeler talebi karşılamakta zorlandı.

Sınırlı arzda olan mallara olan büyük talep artışı - Ukrayna'ya Rusya'nın müdahalesinin ardından yükselen enerji maliyetleri ile birleştiğinde - fiyatları artırdı.

Ancak bu, Çin'de olanlarla örtüşmüyor. Çin'de ekonomi dünyanın en sıkı koronavirüs kurallarından çıktığında fiyatlar uçmadı. Tüketici fiyatları son olarak Şubat 2021'de düşmüştü.

Aslında, güçsüz talep nedeniyle bu yılın başlarında durağanlaştılar ve aylardır deflasyonun eşiğinde bulunuyorlar. Çin'in üreticileri tarafından uygulanan fiyatlar - fabrika kapılarındaki fiyatlar olarak bilinir - aynı şekilde düşüyordu.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Alicia Garcia-Herrero, "Bu, Çin'deki talebin kötü olduğunu, dünyanın geri kalanının özellikle Batı'nın uyanmaya başladığı bir dönemde olduğunu gösteriyor, bu endişe verici" dedi.

"Deflasyon Çin'e yardımcı olmayacak. Borç daha ağır hale gelecek. Bunların hiçbiri iyi haber değil," dedi.

Deflasyon neden bir sorun?

Çin, dünya çapında satılan malların büyük bir kısmını üretiyor.

Ülkede uzun süreli bir deflasyon döneminin olası olumlu etkisi, İngiltere dahil dünyanın diğer bölgelerindeki yükselen fiyatları sınırlamaya yardımcı olması olabilir.

Ancak ucuz Çin mallarının küresel pazarları doldurması, diğer ülkelerdeki üreticilere olumsuz etki yapabilir. Bu da işletmelerin yatırım yapmasını etkileyebilir ve istihdamı sıkıştırabilir.

Çin'de düşen fiyatlar dönemi aynı zamanda şirket karlarını ve tüketici harcamalarını da etkileyebilir. Bu da daha yüksek işsizliğe yol açabilir.

Ülkenin enerji, hammadde ve gıda gibi ürünlere olan talebi - dünyanın en büyük pazarı - azalabilir ve bu da küresel ihracatı etkileyebilir.

Bu Çin ekonomisi için ne anlama geliyor?

Çin ekonomisi zaten başka engellerle karşı karşıya. Öncelikle, pandeminin etkilerinden beklenenden daha yavaş bir hızda toparlanıyor.

Salı günü resmi verilere göre Çin'in ihracatı bir önceki yıla göre %14,5 düştü, ithalatlar ise %12,4 azaldı. Karamsar ticaret verileri, ülkenin ekonomik büyümesinin bu yıl daha da yavaşlayabileceği endişelerini güçlendirdi.

Çin ayrıca en büyük gayrimenkul geliştiricisi Evergrande'nin neredeyse çökmesinin ardından devam eden bir mülk piyasası kriziyle uğraşıyor.

Çin hükümeti her şeyin kontrol altında olduğu mesajını iletmeye devam ediyor, ancak şu ana kadar ekonomik büyümeyi teşvik etmek için herhangi büyük önlem almaktan kaçındı.

Yatırımcılar ve tüketiciler arasında güven oluşturmak, Çin'in toparlanması için kritik olacak, Cornell Üniversitesi'nde ticaret politikası ve ekonomi profesörü olan Eswar Prasad dedi.

"Gerçek sorun, hükümetin özel sektörde güveni geri kazanıp kazanamayacağıdır, böylece haneler tasarruf yerine harcamaya, işletmeler ise yatırım yapmaya başlar, ki bu şimdiye kadar başaramadığı bir şeydir," Profesör Prasad dedi.

"Ben önemli teşvik önlemleri (dahil olmak üzere) vergi kesintileri görmek zorunda kalacağımızı düşünüyorum."