İSTANBUL AA- Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Hughes, Deep Purple ile kaydettiği "Burn" albümünün 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenleyeceği dünya turnesi kapsamında 6 Ekim'de Ankara ODTÜ Vişnelik'te, 7 Ekim'de ise İstanbul Maximum Uniq Açık Hava'da hayranlarıyla buluşacak.

Ünlü müzisyene sahnede, gitarda Soren Andersen, davulda Ash Sheehan ve orgda Bob Fridzema eşlik edecek.

Deep Purple'ın kayıtlarını 1973'te tamamladığı ve 1974'te piyasaya sürdüğü "Burn", dünya genelinde 4 milyon kopya satmış ve Almanya, Danimarka, Avusturya ile Norveç listelerine birinci sıradan girmişti.