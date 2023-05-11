İSTANBUL AA- Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre grup, Hughes döneminde kaydettiği "Burn" albümünün 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen turne kapsamında 6 Ekim'de Ankara ODTÜ Vişnelik'te, 7 Ekim'de ise İstanbul Maximum Uniq Açık Hava'da hayranlarıyla buluşacak.

Hughes'a sahnede grup üyelerinden gitarda Soren Andersen, davulda Ash Sheehan ve orgda Bob Fridzema eşlik edecek.

Turne kapsamında grup, "Burn" albümünden parçaların yanı sıra Deep Purple'ın sevilen kült şarkılarını da seslendirecek.

Deep Purple'ın kayıtlarını 1973'te tamamladığı ve 1974'te piyasaya sürdüğü "Burn" albümü, dünya genelinde 4 milyon kopya satmış ve Almanya, Danimarka, Avusturya ile Norveç listelerine birinci sıradan girmişti.