Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı varılan anlaşmanın ardından 37 yaşındaki İngiliz teknik direktörle yolların ayrıldığı belirtildi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Rooney, "Ayrılmak için doğru zamandı. Kulübü play-off'lara taşımak için elimden geleni yaptım ama olmadı. Tek bir neden yüzünden bu kararı almadık. Zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı.

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Futbolcu kökenli teknik adamlardan Rooney yönetiminde DC United, bu sezon MLS Kupası'nda play-off'lara kalmayı başaramamıştı. Rooney, 2022'de göreve başladığı ABD temsilcisinde 53 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 26 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA