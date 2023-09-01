Haber: Damla Oya Erman

Türkiye'nin güneybatısında, Ege ve Akdeniz Denizi arasında uzanan uzun ve dar burun, çoğunlukla yerleşilmemiş ve vahşi bir alan olarak, yakındaki Marmaris ve Bodrum'dan çok farklı bir deneyim sunuyor.

İnşaat konusundaki katı yasalar, Datça'yı büyük ölçekli turizm projelerinden korumuş, bu da onun adını taşıyan küçük liman kasabasını, yarımadanın ortasında yer alan, geçmişe kök salmış bir yer olarak korumuş durumda.

Datça limanı, yerel yaşamın merkezidir. Sade ahşap masalar ve sandalyelerle donatılmış balık restoranları sahil boyunca sıralanırken, yerel ürünler satan küçük dükkanlar ve modern kafeler, tepelerde yükselen konut manzarasına kadar uzanan arka sokakları doldurur.

Yamaçlarda, limanı gören turuncu damlı beyaz evler arasından Ege'nin mavi suları görünür. Günlük yaşamın kaygısız ritmi, kitlesel turizm tarafından bozulmamıştır.

Limanın ötesinde, yarımadanın etrafına dağılmış dokuz küçük köy bulunur. Bu köylerin dar sokakları arasındaki rotalar, ana yerel cazibe merkezlerinden birine yolculuk eder: Knidos'un kalıntıları, bir zamanlar antik bölge Karya'nın bulunduğu eski bir Yunan şehri.

Datça'nın en batı ucu, ünlü yerel bademlerin hasat edildiği kokulu çam ormanları, yüksek dağlar ve meyve bahçelerinin yanı sıra tırmanan bir yolun sonunda yer alan bu tarihi alan, Datça'nın batısında yer alır.

Yaz aylarında, Türk turistler Palamutbükü gibi büyük koylara akın ederler, uzun çakıl plajı, akvaryum gibi deniz ve küçük aile işletmelerinin sıralandığı restoranlarla ünlüdür.

Yerel halk, günlerini sadece kendilerinin bildiği birçok el değmemiş koydan birinde geçirmeyi tercih eder.

Şehir merkezinin güneyine 10 dakikalık bir sürüş mesafesinde, tarihi taş evlerin, kafelerin ve dükkanların bulunduğu Datça'nın eski şehrinin dar sokakları neredeyse her zaman kalabalıktır. Saygı gören Türk şair Can Yücel'in eski yazlık evi de ziyaretçilere açıktır.

Nerede kalınır?

Datça şehir merkezinin sahil yolu olarak bilinen Sevgi Yolu boyunca bir yürüyüşten sonra yarımadanın en yeni konaklamalarından biri olan Palaia Hotel, inşaat sırasında keşfedilen bir hamamın kalıntıları ile çevrili olarak görünür.

Yerel taş işçiliği cepheleri, ferah minimal odaları ve çağdaş Ege yemekleri sunan bir restoranı olan iki katlı evler koleksiyonu olarak Palaia Hotel, geleneksel Datça mimarisi ve kültürünün modern ve sürdürülebilir bir yorumu olarak tanıtılıyor.

Palaia'nın sahibi Ismet Tekinalp, "Ben bu yarım adaya 2000 yılından beri aşığım ve bu mülkü bulduğumda, çevresiyle uyum içinde huzurlu bir yer yaratmak istediğimi biliyordum" diyor.

"Datça'nın en değerli şeylerinden biri, havasının kalitesidir. Her gün sadece bu saf oksijeni soluyarak uyanıyorum.

"Buraya gelen insanların Knidos'un antik kalıntılarını görmeleri gerektiğini, Hayıtbükü gibi güzel koyları keşfetmeleri gerektiğini, harika yerel Datça bademlerini ve çam balını tatmaları gerektiğini, Şubat ayında düzenlenen Yılancı Çiçeği Festivali'ne katılmaları gerektiğini düşünüyorum."

Datça şehir merkezinin ortasında, bahçesinde yer alan geleneksel taş evler koleksiyonu olarak hizmet veren modern bir butik otel olarak hizmet vermektedir. Ultava Evleri, yüksek tavanlara sahip dört odaya, küçük şık dokunuşlara ve yeşil bahçeyi gören teraslara sahiptir.

Datça şehir merkezinin daha uzak bir bölgesinde, küçük bir köy olan Cumalı'da, daha da sakin bir kaçış arayan Gocakapı'nın ziyaretçileri, zeytin ağaçları ve badem ağaçları ile çevrili Datça'nın dağlık manzarasında evlerde konaklayabilirler.

Yerel lezzetler

Datça şehir merkezinde Pehlivan ve Datça Köy Ürünleri gibi dükkanlar, her türlü bademi satan yerel ürünler satmaktadır. Raf üzerinde, ham, kavrulmuş, kabuklu veya badem ezmesi, un, fındık ezmesi, helva ve yağ olarak satılan paketlenmiş fındıklarla doludur.

Meşhur Datça Badem Kurabeyicisi'nde, taze pişmiş badem kurabiyelerinin kokusu sokağı doldurur. Cam teşhirde, sade bademlerden çikolata, yeşil elma ve cevizle doldurulmuş kurabiyelere veya böğürtlen veya frenk üzümü ile süslenmiş kurabiyelere kadar her şey bulunur.

Popüler yerel özel bal badem, çam ve badem çiçeğinden yapılan yerel balları da içeren Kaya Balları'nda satılır. Bal badem, keçi sütünden yapılan yerel kalın dondurmalarda da bulunan bir cennet malzemesidir. Datça'nın eski şehrindeki Tekin Usta, en iyisini sunar.

Yerel şaraplar

Türkiye'nin en eski şarap üretim bölgelerinden birinde bulunan Datça'da, keşfedilmeye değer küçük bir şarap sahnesi bulunur. 2011 yılında Isleyici ailesi tarafından kurulan Datça Bağ ve Şarap Evi, şarap tadımı yapmanın yanı sıra peynir tortellini ile adaçayı sosu veya sote kuzu ile pizza gibi İtalyan yemeklerini sunar.

Datça şehrinin yaklaşık 30 dakika batısında bulunan Yaka köyünde, birçok ziyaretçi ikinci bir bakış olmadan Yakamengen'i geçer. Bununla birlikte, bu restore edilmiş küçük zeytinyağı değirmeni içinde, yerel bitkiler, sebzeler ve deniz ürünlerinin çoğunlukla oluşturduğu benzersiz bir restoran oluşturan yerel halk, özgün bir restoran yaratmıştır.

Birkaç adım uzaklıkta ve UKKSA (Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi) ile heykel bahçesinin hemen karşısında, Hestia dünya genelinden geleneksel yemeklerin yanı sıra meze gibi geleneksel meyhane yemekleri sunan dumplinglere odaklanır. Hestia Mey adlı kardeş şubesi de dumplinglerin yanı sıra kabak çiçeği dolması ve kızartılmış ve doğranmış karaciğer gibi klasik meyhane yemekleri sunmaktadır.

Tango ve huzur

Yarımadanın batı ucunda, sakin ormanların içinden geçen gelişmemiş bir yolun aşağısında, Knidia Eco Farm, Datça'nın en iyi saklanmış sırlarından biridir - doğanın huzuruna gerçekten dalmanız için bir yer.

Ali Somer tarafından 2000 yılında İstanbul'un şehir karmaşasını terk ederek kurulan 12 dönümlük çiftlik, bağ ve meyve bahçeleri, 2007 yılında dört ahşap kulübenin ve dört taş evin misafirlerini ağırlamaya başladı. Yemekler neredeyse tamamen Knidia bahçesinde yetişen malzemelerden yapılır ve odun ateşinde hazırlanır. Değirmenbükü plajı yakınında huzurun bir cennetidir.

Somer, "Buradaki en değerli şeylerden biri huzurdur" diyor. "Gece gökyüzü bozulmamıştır, burada yapay sesler veya ışıklar yoktur, sadece doğanın sesleri ve rüzgar vardır.

"Datça, yüzyıllardır bozulmamış bir Ege manzarasıyla karşılaşabileceğiniz Türkiye'nin nadir yerlerinden biridir.

"Tutucu yasalar yıllardır burada iyi çalıştı ve vahşi manzara inşaat konusunda ilerlemeyi de engelledi. Umarım bu şekilde devam eder, korunmaya devam eder, insanlar bu yasalara uyar ve şeyler dokunulmamış kalır."

Ayça Boylu, Alman dans partneri Axel Korf ile birlikte Tango Kairos adlı tango okulunu işleten Datça'da daha sakin bir yaşam tarzı aramıştır.

Boylu, "Datça'ya taşınan birçok insan aynı hikayeyi paylaşıyor" diyor. "Çok çalıştılar ve kariyerlerinde bir noktaya geldiler, şeyleri değiştirmek, yavaşlatmak zorundaydılar."

Ulusal ve uluslararası deneyime sahip olan Boylu ve Korf, sınıflar ve etkinlikler düzenlerken, performanslara da katılırlar.

"Datça bir yarımada, ama daha çok bir ada gibidir, çok izole edilmişizdir ve kendi yaşam tarzımızı sürdürüyoruz" diyor Boylu. "Burası için acele ediyorsanız Datça'da olmamalısınız, çünkü burada insanlar rahattır. Çoğu zaman sahibi plajda olduğu için kapalı olan dükkanlar bulabilirsiniz ve bu tamamen kabul edilebilir."