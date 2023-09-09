Haber: Mert Osman Erman

Kimliği belirsiz olan memur, Chester County Devlet Hapishanesi'nde 18 yıl boyunca çalışmıştı ve Perşembe günü öğleden sonra kovuldu.

Cavalcante'yi arama operasyonu, yüzlerce polisin katıldığı ikinci haftada devam ediyor.

Cavalcante, kaçışından bu yana sekiz kez görüldü, ancak hala yetkililerden kaçmayı başarıyor.

Perşembe akşamı, Cavalcante'nin görülmesi, neredeyse 200 dönüm alanı kaplayan popüler bir botanik park olan Longwood Gardens'ın tahliye edilmesine ve kapatılmasına neden oldu.

Cavalcante, bir Brezilyalı vatandaşı olarak, Nisan 2021'de eski kız arkadaşı Deborah Brandao'yu iki küçük çocuğunun önünde 38 kez bıçaklayarak öldürdüğü için geçen ay ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca 2017'deki bir cinayetle ilgili olarak Brezilya'da aranıyor.

Araştırmacılar, Cavalcante'nin, Brezilya'da kendisine yönelik bir yakalama kararını öğrendiğinde ve onu ifşa etme tehdidinde bulunduğunda, Bayan Brandao'yu öldürdüğüne inanıyor.

Pennsylvania Eyalet Polisi Albay Yardımcısı George Bivens, Cuma günü şunları söyledi: "Dün gece boyunca daha fazla insanı içeri aldık, diğer ajanslardan, kendi ajansımızdan ek yardım aldık."

"Birkaç yüz kişinin üzerinde çalıştığını, bugün bu konuda çalışan birkaç yüz kişi olduğumuzu söyleyebilirim."

Chester County Hapishanesi, Philadelphia'nın yaklaşık 40 km batısında bulunmaktadır. Cavalcante, ömür boyu hapis cezasını çekmek için bir devlet teslimatına geçişini beklerken orada geçici olarak tutuluyordu.

Jüriler, geçen ay Cavalcante için sadece 15 dakika boyunca suçlu bulma kararı vermeden önce kararlarını vermişlerdi.

Bayan Brandao'nun yedi yaşındaki kızı ve üç yaşındaki oğlu şu anda kız kardeşi Sarah Brandao'nun bakımında.

Perşembe günü basın mensuplarına konuşan Chester County Başsavcısı Deb Rayan, Brandao ailesinin "dehşet içinde" olduğunu ve 24 saat boyunca polis koruması altında olduğunu söyledi.

Cavalcante'nin yakalanmasına yol açacak bilgiler için 20 bin dolarlık (£16.000) bir ödül sunuluyor.