Sürücülerin binlerce kilometre yol katettiği ve dünyanın en zorlu yarışlarından kabul edilen Dakar Rallisi'nde bu yıl bir ölüm daha meydana geldi.

Motosiklet kategorisinde TwinTrail takımı adına yarışan 45 yaşındaki Falcon, Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nin 2. etabında yaptığı kaza sonucu öldü.

Al Henakiyah ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 2. etabın 448. kilometresinde kaza yapan İspanyol sporcu, ambulans helikopterle önce Al Duwadimi, ardından Riyad ve ülkesindeki bir hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası durumu ciddiyetini koruyan Falcon, doktorların tüm çabalarına rağmen 8 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Dakar Rallisi'nde 2022'de aldığı 68'inciliğin ardından ikinci deneyimini yaşayan Falcon, organizasyon tarihinde yaşamını yitiren 33. sporcu oldu.

Yalnızca katılımcılar ölmedi

Otomobil, motosiklet, kamyon, 2009'dan itibaren ATV, 2017'den beri de UTV gibi kategorilerde düzenlenen yarışta, şu ana kadar sporcular dışında 50'ye yakın kişi de hayata gözlerini yumdu.

Her ölüm, yetkililerce kayıt altına alınmadığı için kesin sayı bilinmiyor. Ölen kişiler arasında gazeteciler, organizasyon çalışanları ve izleyiciler de bulunuyor.

Uzun yıllar Afrika kıtasında yapılan, 2009'da terör tehdidi nedeniyle Güney Amerika'ya taşınan, 5 yıldır da Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin kurucusu Thierry Sabine de 1986'daki yarış sırasında can verdi.

Motor sporları tutkunu olan Sabine ve yanındaki 4 kişi, bulundukları helikopterin, Mali'de aniden çıkan kum fırtınası nedeniyle bir kum tepesine çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

İlk olarak 1979'da düzenlenen Dakar Rallisi'nde Carles Falcon'dan önce hayatını kaybeden 32 yarışmacı şöyle:

1- Patrice Dodin

Fransız motosikletçi Patrice Dodin, rallinin ilk kez düzenlendiği sene hayata veda etti.

Paris, Cezayir ve Dakar arasında düzenlenen ilk yarışmada, Nijer'deki etapta yaptığı kazada başını taşa çarpan Dodin, Fransa'da kaldırıldığı bir hastanede hayata gözlerini yumdu.

2- Bert Oosterhuis

Dakar Rallisi'nde ikinci ölüm 1982 yılında meydana geldi.

Motosiklet klasmanında yarışan 41 yaşındaki Bert Oosterhuis, Cezayir'deki Quatre Chemins ile Tit arasında gerçekleşen etapta hayatını kaybetti.

3- Jean-Noel Pineau

Fransız motosikletçi Jean-Noel Pineau, kariyerinin 4. Dakar Rallisi'ne 1983'te katıldı.

Pineau, Burkina Faso'daki etapta askeri bir araca çarparak hayata veda etti.

4- Yasuo Kaneko

Japon motosikletçi Yasuo Kaneko, 1986'da Dakar Rallisi'nde ikinci kez mücadele etti.

41 yaşındaki Kaneko, Fransa'nın Sete şehrinde, alkollü olduğu tespit edilen bir araç sürücüsünün motosikletine çarpmasıyla vefat etti.

5- Giampaolo Marinoni

Motosiklet sınıfında mücadele eden İtalyan Giampaolo Marinoni, 1986 yılındaki yarışta hayatını kaybeden ikinci sporcu oldu.

Dakar'daki son etapta bitime 40 kilometre kala düşmesiyle karaciğeri hasar alan Marinoni, yarışı tamamlamasına rağmen oluşan enfeksiyon nedeniyle iki gün sonra yaşama veda etti.

6- Jean-Claude Huger

Fransız motosikletçi Jean-Claude Huger, 1988'de Mali'deki etapta motosikletinin kontrolünü kaybederek bir kayaya çarptı.

Bilincini kaybeden Huger, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

7- Kees van Loevezijn

Huger ile aynı yıl yaşamını yitiren bir başka isim Kees van Loevezijn oldu.

Hollandalı sürücü, Nijer'deki etapta kamyonunun takla atması sonucu araçtan dışarı fırladı ve kaza yerinde hayata veda etti. Kazanın ardından Van Loevezijn'in yanı sıra takım arkadaşları Chris Ross ve Theo van de Rijt da ağır şekilde yaralandı.

8- Patrick Canado

Kees van Loevezijn'in hayatını kaybettiği gün, 1988 Dakar Rallisi'nde bir başka ölüm daha meydana geldi.

Rallinin 7. etabında Nijer çöllerinde iki otomobilin çarpışması sonucu aracından fırlayan Fransız Patrick Canado, kaza yerinde yaşama veda etti.

9- François Picquot

Dakar Rallisi'nde 1991'de 4 sporcu yaşamını yitirdi.

İkinci etapta otomobiliyle yaptığı kazada leğen kemiği kırılan ve başına darbeler alan François Picquot, ülkesi Fransa'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10- Charles Cabannes

Kamyon kategorisinde yarışan Fransız sürücü Charles Cabannes, 1991'deki yarışın 8. etabında, Mali'nin Kadeouane köyünde ordu ve Touareg isyancıları arasında çıkan çatışmada vurularak hayata gözlerini yumdu.

Cabannes'ın ölümünün ardından Mali'de düzenlenmesi gereken diğer iki etap iptal edildi.

11-12 Laurent Le Bourgeois, Jean-Marie Sounillac

Libya çöllerinde yapılan 1991 Dakar Rallisi'nde, otomobil klasmanında yarışan iki sürücü daha hayatını kaybetti.

Laurent Le Bourgeois ve Jean-Marie Sounillac'ın aracı, yapılan kaza sonrası büyük hasar alırken iki Fransız sürücü de kaza yerinde yaşamını yitirdi.

13- Gilles Lalay

Dakar Rallisi'nde 1989 yılının motosiklet kategorisi birincisi Gilles Lalay, 1992 senesinde yaptığı kazada vefat etti.

Fransız motosikletçi, Kongo'daki 4. etabın tamamlanmasından 2 saat sonra organizasyona ait araçlardan birine çarptı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14- Michel Sansen

Belçikalı Michel Sansen, Dakar Rallisi'ne 1994 yılında 5. kez katıldı.

Sansen, Moritanya'daki etapta motosikletinin kontrolünü kaybederek yaptığı kaza sonrasında yaşamını yitirdi.

15- Laurent Gueguen

Kamyon kategorisinde yarışan Laurent Gueguen, Fas ordusu ile Polisario isyancıları arasındaki çatışmaya kurban gitti.

Beşinci etapta Fas çöllerinde ilerlediği sırada Fas ordusuna ait terk edilmiş bir mayın tarlasına giren Fransız sürücü, patlama sonucu alevler içinde kalan aracında yaşamını yitirdi.

Takım arkadaşları Pascal Laudenot ve Vincent Bauden kazadan kurtulurken Gueguen onlar kadar şanslı değildi.

16- Jean-Pierre Leduc

Fransız motosikletçi Jean-Pierre Leduc, Dakar Rallisi'nde 1997'de ilk kez yer aldı.

Leduc, Mali'deki ikinci etabın 247. kilometresinde yaptığı kazada hayatını kaybetti.

17- Daniel Vergnes

2002 yılındaki yarışın 11. etabında yaptığı kazada, Moritanya çöllerinde aracı defalarca takla atan Belçikalı sürücü Daniel Vergnes, otomobilinden fırladı ve birkaç saat sonra hayata gözlerini yumdu.

Vergnes'in takım arkadaşları Büyük Britanyalı Sheona Dorson-King, Belçikalı Christophe Van Rief ve Fransız Benoit Agoyer ise kazadan sağ çıktı.

18- Bruno Cauvy

Otomobil kategorisinde Daniel Nebot'nun yardımcı pilotluğunu yapan Fransız Bruno Cauvy, ilk kez katıldığı 2003 Dakar Rallisi'nde hayata veda etti.

Cauvy, yüksek hızla ilerlerken yapılan kazada takla atan araçtan kurtulamadı. Nebot ise Libya'daki etapta yapılan kazayı küçük sakatlıklarla atlattı.

19- Jose Manuel Perez

İspanyol motosikletçi Jose Manuel Perez, 2005'te yaptığı kaza sonrasında ilk müdahalelerin ardından Moritanya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada aldığı darbeler sonucunda karaciğerinden bir parça ve bir böbreği alınan Perez, daha sonra Senegal'deki bir hastaneye sevk edildi. Durumu kötüleşmeye devam eden Perez, son olarak İspanya'daki bir hastanede tedavi altına alındıktan birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

20- Fabrizio Meoni

Perez'in ölümünden 5 gün sonra 2005 Dakar Rallisi'nde bir başka motosikletçi daha hayatını kaybetti.

2001 ve 2002 yıllarında şampiyonluğa ulaşan İtalyan Fabrizio Meoni'nin 11. etapta yaptığı kazada boynu kırıldı. 13. rallisine katılan İtalyan pilot, hastaneye kaldırılmak istense de helikopter ulaşana kadar hayata gözlerini yumdu.

21- Andy Caldecott

Avustralyalı Andy Caldecott, 2006'da sakatlanan takım arkadaşı İspanyol motosikletçi Jordi Duran'ın yerine yarışa dahil oldu.

Caldecott, Moritanya'da yaptığı kazanın ardından hayatını kaybetti.

22- Elmer Symons

2005 ve 2006 yıllarında mekanik destek sağladığı takımıyla 2007 yılında Dakar Rallisi'nde motosikletçi olarak boy gösteren Elmer Symons, bu tecrübenin ölümle sonuçlanabileceğinden habersizdi.

Fas'taki 4. etap yarışında kaza yapan Güney Afrikalı motosikletçi, hastaneye yetiştirilemeden yaşamını yitirdi.

23- Eric Aubijoux

Symons'un ölümünden 11 gün sonra 2007 Dakar Rallisi'nde bir motosikletçi daha vefat etti.

Kariyerinde 6. kez Dakar Rallisi'ne katılan Fransız Eric Aubijoux, sondan bir önceki etapta Dakar'da bitiş çizgisine 15 kilometre kala geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

24- Pascal Terry

Dakar Rallisi'ne ilk kez 2009'da katılan Fransız motosikletçi Pascal Terry, 2. etaptan 3 gün sonra ölü bulundu.

Benzini tükenen ve acil durum çağrısı yapan Terry'nin ölümü hakkında organizatörlerin yanlış bilgilendirildiği iddia edildi. Çağrının ardından kampa geri döndüğü öne sürülen Terry yerine kampta olan kişinin kardeşi olduğu ortaya çıktı. 3 gün sonrasında ise motosikletinden 50 metre uzaklıkta Terry'nin ölü bedenine ulaşıldı. Fransız pilotun akciğerlerinde sıvı birikmesi sonucunda oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtildi.

25- Jorge Andres Martinez Boero

Arjantinli motosikletçi Jorge Andres Martinez Boero, kariyerinin ikinci Dakar Rallisi'ne 2012'de katıldı.

Boero, ülkesinde yapılan açılış etabında yaptığı kaza sonrası yaşamını yitirdi.

26- Thomas Bourgin

Fransız motosikletçi Thomas Bourgin, Boero gibi açılış etabında hayata veda eden diğer bir isim oldu.

Bourgin, 2013'te Şili'de gerçekleştirilen yarışta başlangıç noktasına giderken bir polis aracıyla çarpışarak hayatını kaybetti.

27- Eric Palante

Kariyerinin 11. Dakar Rallisi'ne 2014'te katılan 50 yaşındaki Eric Palante, Chilecito ile Tucuman arasındaki etabın 143. kilometresinde ölü bulundu.

Bitiş çizgisine gelmeyi başaramayan ve herhangi bir yardım çağrısında bulunmayan Palante'yi aramaya çıkan organizatörler, Belçikalı motosikletçinin cansız bedenine ulaştı.

28- Michal Hernik

Polonyalı motosikletçi Michal Hernik, 2015 Dakar Rallisi'nin 3. etabında hayatını kaybetti.

Aracından gelen sinyal kesildikten sonra arama çalışmaları başlayan 39 yaşındaki Hernik'in bedeni, Arjantin'in San Juan ile Chilecito kentleri arasında düzenlenen 3. etabın 206. kilometresinde bulundu.

29- Paulo Gonçalves

Dakar Rallisi'ne 13 kez katılan ve 2015'te genel klasmanı 2. sırada tamamlayan Portekizli motosikletçi Paulo Gonçalves, 2020 Dakar Rallisi'nin 7. etabında hayata gözlerini yumdu.

Olay yerinde bilinci kapalı ve kalbi durmuş halde bulun 40 yaşındaki sporcu, ambulans helikopterle götürüldüğü Layla Hastanesinde yaşamını yitirdi.

30- Edwin Straver

Hollandalı motosiklet sürücüsü Edwin Straver, 2020'deki organizasyonda geçirdiği kazadan 8 gün sonra öldü.

Yarışın 11. etabında yaptığı kazanın ardından kalbi duran 48 yaşındaki pilot, ambulans helikopterle başkent Riyad'a götürüldü. Boyun omurlarından birinde kırık tespit edilen Straver, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

31- Pierre Cherpin

Motosiklet kategorisinde bağımsız olarak yarışan 52 yaşındaki Pierre Cherpin, 2021 Dakar Rallisi'nin 7. etabında yaptığı kaza sonucu öldü.

Hail ile Sekake kentleri arasındaki etabın 178. kilometresinde kaza yapan Fransız sporcu, olay yerinde bilinci kapalı halde bulundu. Beyninden ameliyat edilen ve suni komaya sokulan Cherpin, 5 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

32- Quentin Lavallee

Fransız Quentin Lavallee, Suudi Arabistan'daki 2022 Dakar Rallisi'nde son etaba girilirken yaşamını yitirdi.

Bişa ile Cidde arasındaki etabın bağlantı yolunda aracı kamyonla çarpışan 20 yaşındaki Lavallee, olay yerinde hayata veda etti.