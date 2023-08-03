HABER: Hakan Kanburoğlu

Avrupa sahneleri çok konuşuldu

Perküsyon virtüözü olan Selim Toktaş, Türkiye’yi temsil etmek üzere Bulgaristan’da sahne aldı. 2 konserde sanatçılara eşlik eden Selim Toktaş’a ilgi yoğundu. Hogir Göregen’den daf, asma davul gibi enstrümanlar için dersler alan Selim Toktaş, 2016 yılında Trakya Üniversitesi’nin Yunanistan’daki projesinde ülkemizi temsil etti.

Almanya, İsviçre gibi pek çok ülkede sahne alan Selim Toktaş başarılı sanatçı Rojda’nın ekibinde yer alıyor.

7 farklı enstrüman çalan Selim Toktaş, Türkiye’de djembe, cajon, bas darbuka, bendir gibi enstrümanları çalarak başarısını konuşturdu.

Selim Toktaş kimdir?

İstanbul’da yaşayan Selim Toktaş, 1995 yılında dünyaya geldi ve beş çocuklu bir ailede büyüdü. 2012 yılında Eyüp Kaymakamlığı Orkestrasında aktif olarak yer alan Toktaş, Türkiye’yi Bulgaristan, Almanya, İsviçre ve Yunanistan gibi ülkelerde temsil etti.