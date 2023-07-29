İstanbul

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan ve bu alanda önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Türkiye ve yurt dışından önde gelen şirketlerin yer aldığı fuarda, güneş enerjisi sistemleri üreten teknoloji firması CW Enerji de savunma sanayisine yönelik geliştirdiği çözümleri sergiledi.

Savunma sanayisinin ihtiyacı olan enerjiye köklü çözümler sunmayı amaçlayan şirketin bu amaçla uzun süredir yürüttüğü AR-GE çalışmaları meyvelerini verdi.

Yerli ve milli savunmaya destek olmak amacıyla bugüne kadar geliştirdiği ürünleri "CW Defence" çatısı altında toplayan CW Enerji, ürünlerini IDEF'23'te uluslararası alanda görücüye çıkardı.

Sergilenen ürünler arasında mobil askeri enerji üretim sistemlerinden mobil enerji depolama sistemlerine, güvenlik sistemlerinden sert arazi koşullarına dayanıklı güneş panellerine, İHA ve SİHA'ların kanatlarına takılan panellere kadar birçok ürün yer aldı.

"En yeşil enerjiyi kullanan ordu Türk ordusu olsun"

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yaptığı açıklamada, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin çalışanla faaliyet gösterdiklerini belirterek, güneş enerjisi çözümlerine yönelik geliştirdikleri ürünlerin askeri alanda kullanılması için bir süredir AR-GE çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sarvan, "Araştırma ve geliştirme çalışmalarımız sonucunda onlarca ürün ortaya çıktı. Bu ürünlerimizi artık askeri alanlarda da kullanmak için kolları sıvadık. Aslında buradaki düşüncemiz en yeşil enerjiyi, en yenilenebilir enerjiyi kullanan ordu Türk ordusu olsun. Ordumuzu, kendi sektörümüzde, yerli teknolojilerimiz, yerli tasarımlarımızla ve yerli ürünlerimizle güneş enerjisine en donanımlı hale getirmek istiyoruz." dedi.

Güneş enerjisinin hayatın birçok alanında kullanılabileceğine işaret eden Sarvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olağanüstü problemlerde, savaş veya deprem anında, yollar zarar gördüğünde oraya akaryakıtın götürülmeye çalışıldığı sıralarda güneş enerjisinin daha hızlı şekilde ulaştırılabileceğini gördük. Mesela, savaş anında ilk geldiler köprülerimize zarar verdiler, yollarımızı kazdılar. Buradan bir konteynerimiz veya aracımız götürülüp askerimize verilse ve bir konteyner de panel konulsa oraya, orada askerimiz kendi normal rutin akışını sağlayabilir. Bunlar kolay ve çok basit kurulabilen sistemler. Çok fazla teknik bilmeye gerek yok."

Kalekollardan askeri kıyafetlere kadar birçok yerde kullanılabilecek sistemler

Tarık Sarvan, kalekollarda, sınırlarda ve denizde kullanılabilecek çok fazla ürünleri bulunduğunu, bazı sistemlerin de AR-GE çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sınırdaki kalekolların yakınlarında bulunan kamera sistemlerine işaret eden Sarvan, şu ifadeleri kullandı:

"Enerjisini güneşten alan ancak veriyi istediğiniz noktaya gönderen akıllı bir kamera sistemimiz var. Bunlar taşınabilir, 220 watt enerjiyi dağ başında alabilecekleri, dağ başında belli bir yaşam kalitesini sürdürebilecekleri ürünlerimiz, taşınabilir çantalarımız var. Daha basit ve küçük, cep telefonu doldurabilen aletlerimiz var. Onun haricinde daha güçlü bir duvar kırabileceğiniz veya güçlü bir makineyi çalıştırabileceğiniz 5 kilovatlık bir lazer sistemimiz var. Burada bir tankımız var. Bunu götürüp ona bağladığınızda mazot kalmadığında bununla beraber güneşten aldığımız enerjiyle buraya koyabiliyoruz. Mesela bununla 4 atış yapabiliriz. Bunları geliştiriyoruz. Buna benzer içeride birçok ürünümüz var."

İHA ve SİHA'ların kanatlarına güneş enerji panelleri

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sarvan, fuarda İHA kanadında sergilenen güneş enerji panelleri hakkında bilgi verdi. Bu ürünün tamamlandığını bildiren Sarvan, yerli ve milli İHA ve SİHA'larda bu panellerin kullanılabileceğini, bununla ilgili gerekli iletişimleri yapacaklarını söyledi.

Sarvan, panellerinde yerlilik oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu, bataryaları kendilerinin ürettiğini ve tasarımlarını kendilerinin yaptığını belirterek, her geçen gün yerlilik oranının arttığını ifade etti.

Panel üretiminde zamanla yerlilik oranının yüzde 80'lere çıkacağını aktaran Sarvan, fuardaki görüşmeleri ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güneş paneli sektöründe yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Burada birçok yabancı komutanlar var ve bizim komutanlarımız da geldi. Birçok komutan, 'evet, biz bu kadar hazır olan bir firma hiç görmedik' dedi. Mesela birisi, paneli buluyor ama gerisi gelmiyor. Yani bizdeki panel, kablolama sistemi, zırhlı kablolama sistemi, askeri standartlardaki sistemler, batarya depolama sistemleri ve dağdaki suya ihtiyacı olan su pompasına kadar güneş enerjisiyle çalışan kurduğumuz bu sistemi çok beğendiler. Bu da bizi tabii ki çok motive etti."

"Askerimizin sahadaki hareket kabiliyetini artırıyoruz"

Tarık Sarvan, sistemlerinin özellikle askerlerin hayatını kolaylaştıracağını belirterek, "Dağda veya kırsaldaki askerlerimizin belli bir süre sonra bataryaları bitiyor, şarjları azalıyor. Onlar, taşınabilir şarj üniteleri, taşınabilir çantalarımız ve mola yaptıklarında güneş enerjisinden elektrik elde ederek orada daha uzun kalabilirler. (Bunu yapamazlarsa) Belirli bir zaman sonra geri dönmeleri lazım. Powerbank'lar, cep telefonlarının şarjları, telsizlerin gücü bir zaman sonra bitiyor. Ancak güneş enerji sistemini oraya kurduğunda, orada onlarca gün, hatta aylarca kalabilir. Hatta, 'Biz 1.000 kişi x bir noktada, şebekenin olmadığı noktada, şu kadar zaman kalacağız, enerjiye ihtiyacımız var' desinler. Gündüz güneşten, akşam da batarya üzerinden biz bunu verebiliyoruz. Yani sahadaki hareket kabiliyetini çok daha fazla artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı ürünleri giyilebilir hale getirdiklerini aktaran Sarvan, "Askerin sırtındaki yük dağda yürürken çok fazla. Daha ağır bir sistem olmasın diye bunları artık giyilebilir hale getirdik. Umuyorum ki bunun farkındalığı artacak. Fuarda böyle bir firma yok ancak seneye bu zamanlarda en az 10 firmada güneş enerjisini göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

AA