Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji söz konusu GES kurulumuyla yılda yaklaşık 5 milyon 401 bin 21 kilogram karbondioksite eşdeğer emisyonun önüne geçileceğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, güneş enerji santrali kurulumlarına hızla devam ettiklerine dikkati çekerek, "Güneş enerji santralleri hem üreticilerin elektrik giderlerinin azalmasına hem de sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlıyor. Biz de CW Enerji olarak, proje planlama, projelendirme, finans ve uygulamayla kurulum sonrası teknik bakım ve onarım konularında firmalara yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, söz konusu firmanın çatısını GES ile donattıklarını belirterek, aynı zamanda yaklaşık 804 ağacın kurtarılmasını sağlayarak temiz enerjiye de katkı sağlamış olacaklarını ifade etti.

AA