Ankara

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde ATO Congresium'da düzenlenen resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Baran, davetlileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Türkiye Cumhuriyetimizin ve Ankara Ticaret Odası'nın 100. yılını kutlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Milletimizin tam bir asır önce bağımsızlık için verdiği mücadele Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasıyla taçlanırken, bu başarı dünyanın birçok bölgesine de umut oldu." dedi.

Ankara'nın, başkent olmasının yanı sıra 130'tan fazla ülkenin büyükelçiliğine ev sahipliği yapmasıyla da dikkati çektiğine değinen Baran, "Bu nedenle Ankara sadece bizlerin değil, siz büyükelçilerimizin ve diplomasi temsilcilerimizin de evi." şeklinde konuştu.

ATO'nun, Ankara'dan diğer ülkelere direkt uçuşlar konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştığına ve yeni destinasyon taleplerinde bulunduğuna işaret eden Baran, "Şu anda içinde bulunduğumuz Travel Expo, Ankara'nın çekici özelliklerini ziyaretçilerimize tanıtırken, farklı ülke büyükelçiliklerinin açtıkları stantlarla yabancı ülkeleri ve onların turizm potansiyelini de bize tanıtacak." ifadelerini kullandı.

Baran, konuşmasının sonunda, "İsrail'in Gazze'yi hedef alarak başlattığı ve daha sonra Filistin topraklarına yönelik genişlettiği, çok sayıda masum çocuk, kadın ve yaşlı sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları esefle kınıyoruz." dedi.

Uluslararası toplumu kalıcı bir barış için göreve davet eden Baran, hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, Filistin devleti ve halkına derin üzüntülerini ilettiğini kaydetti.

Resepsiyon, Devlet Modern Dans Topluluğu'nun "Anadolu'dan Esintiler" dans gösterisi ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsünün "Gelenekten Geleceğe" defilesiyle devam etti.