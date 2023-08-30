ANKARA AA- Kültür ve Turizm Bakanlığı ressamlarından Elçin Şahal Oskay'ın resimlerinden oluşan "Cumhuriyetin 100.Yılında Anadolu'dan Renkler Sergisi" Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda açıldı.

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda kurulan otağdaki "Cumhuriyetin 100. Yılında Anadolu'dan Renkler Sergisi"nin açılışı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar ve Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Polat tarafından yapıldı.

Sanat hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Oskay, resim yapmaya 12 yaşında başladığını, sanat eğitimi süresince köy ve kasabalarda tanıklık ettiği Anadolu insanının sıcaklığını ve ruhunu resimlerine yansıttığını söyledi.

İlk günü olmasına rağmen sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Oskay, Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla hazırladığı otağda açılan ve 27 tablodan oluşan serginin Ankara'da ilk olduğunu belirtti.

Oskay, "Sanatçı olarak duyarlılıkla Türk dünyası için özel olan bu müzeyi ve otağ çadırımızı halkımızla tanıştırmak, sanatla buluşturmak istedim. Bu hassasiyet içerisinde workshop, atölye çalışmaları ve resim sergileri düzenleyerek bu güzel otağ çadırımızı bu şekilde değerlendirerek sergimi burada gerçekleştirdim." dedi.

"Bu mekanı seçmemin sebebi Türk dünyası için çok önemli bir yer olması." ifadelerini kullanan Oskay, 7 Eylül'e kadar 10 gün boyunca açık kalacak sergiye Ankara'daki tüm sanatseverleri beklediklerini belirtti.