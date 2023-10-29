İSTANBUL

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan resmi törende; Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Garnizon Komutan Vekili İkmal Albay Volkan Aydın ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi Atatürk Anıtı'na çelenk sundular.

Çelenk sunma töreninin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Siyasi partiler ve STK’lar da resmi törenin ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Bayramı törenine; CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cengiz Cem Karakaşlı, Ataşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Kudret Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi partilerin Ataşehir İlçe Başkanları ve üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, gaziler, STK temsilcileri, gaziler, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve Ataşehirli yurttaşlar katıldı.

Ataşehir Kaymakamlığı 29 Ekim Kabul Töreni

Kutlamalar İlçe Kaymakamlığı tarafından Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde 29 Ekim Pazar günü saat 09.45’de tebriklerin kabulü ile devam etti. Ardından saat 10.30’da Ataşehir Bulvarı'nda yapılan geçit töreni ve okulların çeşitli etkinlikleriyle resmi kutlamalar son buldu.

Sertab Erener 29 Ekim’de Ataşehir Bulvarı AKOM’da

Ataşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümünü Fener Alayı ve sevilen sanatçı Sertab Erener konseriyle kutlayacak.

Cumhuriyet sevdalılarının yoğun ilgi göstereceği Fener Alayı yürüyüşü, Atatürk Mahallesi Migros önünde saat 19.15’te başlayacak. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşaleler taşıyacak olan yurttaşlar, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi öncülüğünde marşlar söyleyerek AKOM önüne yürüyecek.

Yürüyüşün ardından Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yurttaşları selamlayarak bir konuşma gerçekleştirecek. Bayrama özel hazırlanan kutlamalarda yürüyüş boyunca; bando, ışık, mapping, hologram ve projeksiyon gösterisi yapılacak.

İlçeye bayram havasını yaşatacak kutlamalarda coşku Sertab Erener’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümüne özel vereceği konser ile zirve yapacak. Sevilen sanatçı alanı dolduran İstanbullulara Cumhuriyet sevincini doyasıya yaşatacak.