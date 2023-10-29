MERHABALAR!



28 Ekim 1923 tarihi bir gün.

Yer Cumhurbaşkanlığı köşkü-ÇANKAYA.

(Türk Halkının sahip çıkamadığı Çankaya Köşkü...)

(Karma azınlıklar -taşıma milliyetlerden oluşan ABD’nin BEYAZ SARAYI ise 1792’den

beri hala ABD’nin sembolü ve kullanılıyor.)

Çankaya Köşküne arkadaşlarını davet eder ATATÜRK;”Anayasa’nın bazı maddelerini tartışacaklarını” söyleyerek.

Sofrada seçim heyecanı tartışılmakta,

başbakan adayı İsmet Paşanın durumu,

milletvekilleri(seçilen-seçilemeyenler)

konuşulmaktadır.

ATATÜRK bıçağı eline alır doğrulur;

Derin bir nefes alarak tabağına vurur;

-“Efendiler”der Mazhar Müfit KANSU’ya bakarak...

O bakış karşısında Mazhar Müfit Kansu,

ATATÜRK’ün ne diyeceğini anlamıştır.

(1919’da ATATÜRK’ün not aldırdığı.)

-“YAZ MÜFİT;ZAFERDEN SONRA HÜKÜMET BİÇİMİ CUMHURİYET OLACAKTIR!”demiştir MUSTAFA KEMAL 1919’da.

1919 tarihinde Samsun’a geçmeden Müfit KANSU’ya bu satırları yazdırırken; yanlarında ATATÜRK’ÜN özel kalem Müdürü Süreyya Bey’de vardır.

...

Mazhar Müfit’e tekrar bakar 28 Ekim gecesi ATATÜRK.

-“EFENDİLER!

YARIN CUMHURİYET’İ İLAN EDECEĞİZ”der.

...

Koruyabildiniz mi?

Koruyabildik mi?

Ey Türk MİLLETİ!

...

CUMHURİYET ve ATATÜRK ile kalınız...