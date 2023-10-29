MERHABALAR!
28 Ekim 1923 tarihi bir gün.
Yer Cumhurbaşkanlığı köşkü-ÇANKAYA.
(Türk Halkının sahip çıkamadığı Çankaya Köşkü...)
(Karma azınlıklar -taşıma milliyetlerden oluşan ABD’nin BEYAZ SARAYI ise 1792’den
beri hala ABD’nin sembolü ve kullanılıyor.)
Çankaya Köşküne arkadaşlarını davet eder ATATÜRK;”Anayasa’nın bazı maddelerini tartışacaklarını” söyleyerek.
Sofrada seçim heyecanı tartışılmakta,
başbakan adayı İsmet Paşanın durumu,
milletvekilleri(seçilen-seçilemeyenler)
konuşulmaktadır.
ATATÜRK bıçağı eline alır doğrulur;
Derin bir nefes alarak tabağına vurur;
-“Efendiler”der Mazhar Müfit KANSU’ya bakarak...
O bakış karşısında Mazhar Müfit Kansu,
ATATÜRK’ün ne diyeceğini anlamıştır.
(1919’da ATATÜRK’ün not aldırdığı.)
-“YAZ MÜFİT;ZAFERDEN SONRA HÜKÜMET BİÇİMİ CUMHURİYET OLACAKTIR!”demiştir MUSTAFA KEMAL 1919’da.
1919 tarihinde Samsun’a geçmeden Müfit KANSU’ya bu satırları yazdırırken; yanlarında ATATÜRK’ÜN özel kalem Müdürü Süreyya Bey’de vardır.
...
Mazhar Müfit’e tekrar bakar 28 Ekim gecesi ATATÜRK.
-“EFENDİLER!
YARIN CUMHURİYET’İ İLAN EDECEĞİZ”der.
...
Koruyabildiniz mi?
Koruyabildik mi?
Ey Türk MİLLETİ!
...
CUMHURİYET ve ATATÜRK ile kalınız...
MERHABALAR!