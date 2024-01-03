Murat Atalı, "Cumhuriyetimizin tarihiyle yaşıt federasyonumuzun 100’üncü yılı 2023’ü hem yurtiçi hem de yurtdışında dolu dolu yaşanmış ve başarılarla taçlanmış tamamlıyoruz. Branşımızın özellikle 2007'den sonra yakaladığı yükseliş eğilimini, bu yıl da gerek eskrime olan ilgi ve bilinirliğin artması gerek uluslararası arenada elde ettiğimiz başarılar ve ev sahipliği yaptığımız büyük organizasyonlarla sürdürdüğümüzü net gözlemliyoruz." diye konuştu.

Yurt içinde 2023 yılında 6’sı Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) faaliyeti olmak üzere toplam 26 organizasyon düzenlendiğine dikkati çeken Atalı, "Bu organizasyonlarda ülkemizin her geçen gün artan lisanslı sporcularının yanı sıra dünyanın da pek çok ülkesinden eskrimciyi buluşturmanın mutluluğunu yaşadık." dedi.

23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası’nı organizasyon başarısının sağladığı deneyim ve öz güvenle Antalya'da bu yıl haziran ayında organize edeceklerini ifade eden Atalı, şampiyonayı layıkıyla tamamlayacaklarına inancının da tam olduğunu vurguladı.

Paris 2024 "motivasyon kaynağı"

Murat Atalı, milli eskrimcilerin 2023 yılında 107 madalya kazandığını dile getirdi.

Eskrim branşında sporcuların 2023'te 7’si Avrupa ve dünya şampiyonaları ile dünya kupaları, satellite ve circuit turnuvalarında toplam 107 madalya elde ettiğini aktaran Atalı, başarının 2024 yılında "katlanarak" artmasını diledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 2024 yılında kendileri için "en büyük motivasyon kaynağı" olduğunu anlatan Murat Atalı, "Olimpik takımımız, nisan ayında gerçekleşecek olimpiyat kalifikasyon seçmeleri öncesi kota puanı toplamayı sürdürüyor. "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacağımıza, hatta kürsüde de yer alacağımıza inanıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda hızla sürdürüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.