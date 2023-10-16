Abu Dabi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından iklim eylemi, temiz enerji, sağlık hizmetleri, gıda güvenliği ve diğer kalkınma ihtiyaçlarına yönelik yatırımları artırmak amacıyla Abu Dabi'de düzenlenen 8. Dünya Yatırım Forumu başladı.

"Sürdürülebilir Kalkınmaya Yatırım" teması altında gerçekleşen forum, en az gelişmiş ülkelerde gıda güvenliği, enerji, sağlık, tedarik zinciri esnekliği, altyapı ve üretken kapasite artışına yatırım yapma ihtiyacı dahil olmak üzere küresel krizlerin getirdiği temel zorlukların üstesinden gelmek için küresel üst yöneticileri (CEO) ve diğer yatırım paydaşlarını buluşturdu.

Forum, 8 binden fazla katılımcıyı, devlet başkanlarını, hükümet bakanlarını, varlık fonu yöneticilerini, özel sektör yöneticilerini, borsaları, medyayı, akademisyenleri, yatırım anlaşması müzakerecilerini ve uluslararası kuruluşların başkanlarını 130'dan fazla etkinlikte bir araya getirdi.

Dünyanın mevcut ve yeni ortaya çıkan yatırım-kalkınma sorunları hakkında diyalog ve eylemi kolaylaştırmak için iki yılda bir düzenlenen forum, sürdürülebilir kalkınma ve yatırım politikalarını güçlendirmek için dünyanın önde gelen platformlarından biri olarak ifade ediliyor.

Yatırım ortaklığı ve politika oluşturma amacıyla küresel toplantı olarak kabul edilen Dünya Yatırım Forumu, bu yıl çoklu küresel krizlerin yol açtığı temel yatırım zorluklarına ve en yoksul ülkelerde gıda güvenliği, düşük karbonlu enerjiye geçiş, sağlık sistemleri, tedarik zinciri dayanıklılığı ve üretken kapasite artışına yönelik yatırımların yeniden canlandırılmasına odaklanıyor.

"Türkiye, sürdürülebilirlik yarışına hazır ülkelerden biri"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, forumda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, etkinliğin özellikle dünyadaki bütün yatırım ajanslarının, kendi ülkesine yatırım çekmeye çalışan kuruluşların ve bazı durumlarda da yurt dışına yatırımları destekleyen kuruluşların yıllık bir buluşması olduğunu söyledi.

Forum boyunca yatırımların geleceği, tehditler, sınamalar ve daha önemlisi fırsatların konuşulacağını kaydeden Dağlıoğlu, "Burada tabi sürdürülebilirlik üzerine bir konsept var. UNCTAD, sürdürülebilirlik konusunda son yıllarda özel önem veriyor. Biz de burada bir heyetle temsil ediliyoruz. Bizim arkadaşlarımız programları takip edecekler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin faaliyetlerinden ve etkinliğe verdikleri önemden bahseden Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yatırım ajansları arasında kendi portföyündeki projeleri sürdürülebilirlik parametrelerine göre değerlendirilmesini ilk gerçekleştiren kurumlardan biriyiz. Bu alanda tecrübe paylaşımları yapıyoruz. 2021 yılında uluslararası doğrudan yatırımlar stratejimizi ilk defa kamuya açık olarak paylaştığımız zaman orada sürdürülebilirliği ana bir ilke olarak koymuştuk. Geldiğimiz noktada, sürdürebilirlik dünyadaki yatırım ajansları buluşması etkinliklerinde ana bir parametre olarak, bütün etkinliğin ana temasını düzenleyecek şekilde ortaya çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda yatırımcıların karar verme mekanizmasında sürdürülebilirlik ilkeleri çok temel bir parametre olacak. Türkiye, sürdürülebilirlik yarışına hazır ülkelerden biri."

Dağlıoğlu, Türkiye'nin gelecek dönemde yatırımları çekmeye devam edeceğine dikkati çekerek, "BAE'den yatırım çekmek için çok yoğun karşılıklı ilişkiler ve diyaloglarımız var. Geçmiş performansa bakarsak son 20 yılda 5,5 milyar dolara yakın bir yatırım çekmişiz. Kabaca 600 kadar şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Geçen 2 yılda BAE, Türkiye'ye yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri üst sıralarda kalmaya devam edecek. Çünkü önemli bir portföyü var, bunlar yavaş yavaş ilerliyor." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir finans piyasasının değeri şu anda 6 trilyon doların üzerinde "

UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan da küresel risklerle başa çıkabilmek için algıların değişmesi ve algıları değiştirmek için de yerel bağlamı daha iyi anlamak ve bu bağlamı belirginleştirmek gerektiğini kaydederek, kredi derecelendirme kuruluşların metodolojilerini gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Grynspan, stratejik ve sürdürülebilir bir yatırım için etkin bir politika çerçevesi, net bir yatırım uygulama stratejisi ve yetenekli bir kamu sektöründe uzun vadeli bir vizyonun önemli bileşenler olduğunu anlattı.

Ülkelerin acil durumda kullanacağı finansmanın her geçen gün daha pahalı hale geldiğini dile getiren Grynspan, "Ülkelerin borçları arttıkça kalkınma, harcamalar ve yatırımlar sekteye uğruyor. Böylece uçurum daha da büyüyor ve ihtiyaç duyulan, hatta mevcut olan para akması gereken yere akmıyor." diye konuştu.

Yeşil tahviller ve benzerlerini içeren sürdürülebilir finans piyasasının değerinin şu anda 6 trilyon doların üzerinde olduğunu aktaran Grynspan, "Şimdi bu forum boyunca dost olmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bu dünyada bizim zenginliğimizden daha fazlası var. Mesele kaynak yetersizliği değil, öncelik meselesidir. Zaman daralıyor." değerlendirmesinde bulundu.