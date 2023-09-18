İstanbul

Şef Mehmet Güntekin'in yönettiği, Atakan Akdaş'ın gazelhanlığını yaptığı konserde, Muhayyer makamından parçalar seslendirildi.

Akdaş'ın klasik ve neoklasik dönemlerden seçtiği dört hicaz eseri müzikseverlerle buluşturduğu konserde, Aziz Şükrü Özoğuz kemanıyla, Murat Bağdatlı da uduyla Nuri Halil Poyraz ile Hasan Özçivi'ye ait iki saz eserini yorumladı.

Yaklaşık 2 saat süren "Muhayyer" konseri, Türk sanat müziği sevenlerin beğenisini topladı.

AKM'de sezon açılış konseri kapsamında ayrıca İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu "Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vuslatının 750. Yılı" adlı Mevlevi mukabelesi düzenleyecek.

Mehmet İhsan Özer'in sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek konseri, Nezih Çetin yönetecek.

Sezon açılış konserlerinin yanı sıra AKM'de yarın "Meragi'den Eserler ve Hicaz Faslı Konser", 14 Eylül'de "Meşk Akşamı Konseri", 15 Eylül'de "Kanun Resitali", 18 Eylül'de ise "Anadolu Ateşi" etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

AA