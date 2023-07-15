Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türk tarihinin en büyük ihaneti olan 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ hainlerinin vatanı işgal etmeye, milleti yok etmeye, Cumhuriyeti yıkmaya kastettiklerini belirtti.

FETÖ'cülerin 40 yıllık karanlık bir planla devletin her noktasına sızarak milli iradeyi ortadan kaldırmaya çalıştıklarını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ama o gece Kurtuluş Savaşı ruhuyla diriliş öyküsü yazan milletimizin tüm bu oyunları bozacaklarını hesap edemediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hainlerin karşısında dimdik durarak şehadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde yayınlanan çağrısıyla, milyonlar, milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere meydanlara indi. Ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesini başlattı ve tarihimizin gurur dolu sayfalarına adeta bir destan yazarak yenisini ekledi. Dünyada emsali olmayan bir cesaret ve maneviyatla milli birliğimiz ve irademiz üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan karanlık oyunları bozdu.

15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. Tüm dünya bir kez daha şahit oldu ki Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede al bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır. Milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, bütün kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz şehitlerini şükranla yad ettiğini belirtti.

Bir arada millet olmanın önemini ve zulme karşı mücadele etmenin şan ve şerefini daima hatırlatması açısından 15 Temmuz'un önemine işaret eden Tekin, "15 Temmuz'da Anadolu coğrafyasında yanan hakikat güneşi bütün dünyaya örnek olmuş, aziz milletimiz güçlü direniş ruhu ve milli diriliş süreciyle destan yazmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'da, Türk milletinin, birliğin, dirliğin ve bağımsızlığın sembolü ay yıldızlı bayrakla, yüzyılın mücadelesini bir geceye sığdırdığını, hain darbe girişimine izin vermediğini ve Çanakkale ruhunun ne demek olduğunu tüm dünyaya yeniden ilan ettiğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, Anadolu hissiyatıyla 'ciğerimizi yakan' bir hadise olsa da yürek coğrafyamızın derinliği ve genişliğine dair gerçekliği şeffaf biçimde ortaya koymuştur. İbret vesikası olduğu kadar istikbalimizin pusulası da olan maarif meselemizi de derinden etkileyen o geceye dair kelimeler yetersiz kalsa bile kalbi vatanı için çarpanların mayasıyla üzerinde yaşadığımız toprakların vatan olması, meselenin ruhunu yeni nesillere aktarmak için oldukça önemlidir."

Bakan Tekin, Maarif Sistemi'ni, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla insan, toplum ve gelecek tasavvuru üzerinden inşa ederek, öğrencileri milli şuur idrakiyle 21'inci yüzyıl becerileriyle donatmak, nitelikli eğitimle buluşturmak, refah ve mutluluklarını sağlamanın en temel hedefleri olduğunu anlatan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Millet olarak bizim, hiçbir örgüte, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi yoktur. Bu vesileyle 15 Temmuz'da milletimizin ortaya koyduğu topyekun direnişte şehit düşen bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 15 Temmuz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Türk Milleti'nin bayrağına ve inancına sahip çıkmak şuuruyla, millet egemenliğinden başka bir gücü tanımayacağını dünyaya haykırdığı gün olduğunu bildirdi.

Bu hürriyet destanının Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığı ve vatan sevgisinin somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Bolat, geçmişten günümüze demokrasi, milli birlik ve milli değere canları pahasına sahip çıkan memleketin her bir evladını saygıyla selamladığını belirtti.

Bolat, bundan sonra da Türkiye'yi içten ve dıştan çökertmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Her türlü fitneye ve tehdide karşı toplum olarak müteyakkız olacağız. 'Önce Vatan' diyerek ülkesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize ve bir an bile düşünmeden vatanı savunmak uğruna yollara düşen tüm vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'un gecesinin kara, sabahının zafer olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılan kanlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve aziz milletimizin onurlu mücadelesiyle engellendiği 15 Temmuz, şanlı tarihimize yazılan yeni bir kahramanlık destanı ve hıyanet şebekesinin hezimet günü olarak tarihe geçmiştir. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları müsterih olsun, canınız pahasına koruduğunuz emanetiniz emin ellerde. Aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize esenlikler diliyorum. Vatan size minnettardır. Unutmadık, unutturmayacağız. Türkiye geçilmez."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Cennet Vatan" belgeselinin tanıtım filminin fragmanına yer verdi.

Belgeselin tamamının yarın bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını bildiren Yerlikaya, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında vatana kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper eden 51 cesur yüreğin şehit olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"O kahramanlarımızdan biri de, bu 'Cennet Vatan' ilelebet yaşasın diye tüm sevdiklerini ardında bırakan Cennet Yiğit'ti. Aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz'da şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. 2 bin 739 kahraman gazimize sağlık ve afiyet diliyorum. Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün millete dönük gerçekleştirdiği hain saldırının, bağımsızlığı karakteri haline getirmiş milletin dirayetiyle sonuçsuz bırakıldığını belirtti.

"Tarih boyunca çok zor zamanlar geçirdik. Büyük badireler atlattık. Aynı anda farklı cephelerde mücadeleler verdik. Ama esarete asla boyun eğmedik, diz çökmedik" ifadesini kullanan Ersoy, mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi meydanlara inerek ülkemizi bir kukla devletine dönüştürmek isteyen hainlere karşı mücadele veren milletimizin sahip olduğu bu ruh, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de yaşayacaktır. Demokrasimizin gücünü ve özgürlük tutkumuzu gösteren 15 Temmuz ruhu, Türkiye Yüzyılı'nda da en temel ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anarken, yakınlarına başsağlığı diliyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."

AA