İstanbul

Etkinlikler kapsamında Beyoğlu Taksim'de, Atatürk Kültür Merkezi önüne kurulan "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla vatandaşlara geçmişten bugüne "Türkiye Yüzyılı" perspektifi sunuluyor.

İnteraktif ve üstün teknolojik deneyim sunan içerikler özellikle çocuklar ve gençler tarafından beğeniyle izleniyor.

Taksim Gezi Parkı'nın önüne kurulan alanda "Türkiye Yüzyılı" resmi logosundan esinlenilip hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel içerikler vatandaşların dikkatine sunuluyor.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda da Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin görseller dev ekranda vatandaşlarca izlendi.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi" de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Etkinlikler, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskele" Kadıköy'de kuruldu

İstanbul Boğazı'nda birçok noktada vatandaşlara Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin içerikler sunan iskele, akşam saatlerinde Kadıköy sahiline demirledi.

Vatandaşlar, yüzer iskeleye kurulan platformdaki 4 büyük ekran aracılığıyla Cumhuriyet'e ilişkin özel içerikleri izleme fırsatı buluyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filminin fragmanı da ekrandan yansıtıldı.

İskeleyi, Kadıköy sahildeki vatandaşlar ile buraya yanaşan gemilerdeki kişiler yoğun ilgiyle izledi.

"Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskele", yarın da başta Galataport olmak üzere, birçok noktada vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.