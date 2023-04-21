New York

Türkevi'nde düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney katıldı.

Büyükelçi Önal, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uluslararası toplumun Türkiye ile gösterdiği dayanışmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Depremlerin boyutları göz önünde bulundurulduğunda uluslararası desteğin sürmesi gerektiğine işaret eden Önal, "Bu çok büyük bir toparlanma süreci. Biz ulusal olarak tüm çabaları sarf ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Ancak uluslararası destek önem taşıyor. Gelen yardımlar da şeffaflıkla paylaşılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Özdemir, doğal afet dönemlerinde dezenformasyonla mücadelenin de önem taşıdığını dile getirdi.

"Doğal afetlerle ülkeler tek başına mücadele edemez"

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Erhan da depremlerden sonra ilk etaptan itibaren Türkiye ile dayanışma gösteren uluslararası topluma teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetinin Washington ve New York'ta ikili temasların yanı sıra birçok panel gerçekleştirdiğini söyleyen Erhan, doğal afetlerde uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Erhan, depremlerin ardından ilk 24 saatte 90 ülkenin Türkiye'ye destek gönderdiğine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere doğal afetlerle ülkelerin tek başına mücadele etmesi mümkün değil." diye konuştu.

Türkiye'nin insani yardım konusunda öncü rol oynadığına işaret eden Erhan, "Türkiye, insani yardımı etnik, din, bölge ayrımı gözetmeden gerçekleştirmek isteyen ülkelere liderlik edebilir. Artık tutumumuzu değiştirerek daha fazla hayat kurtarmak için çaba sarf etmeliyiz." dedi.

"Doğal afetlerin sınırları yok"

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Güney de trajik depremlerin ardından uluslararası toplumun gösterdiği dayanışmayı Türk halkının memnuniyetle karşıladığını belirtti.

NATO, BM ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin yanında olduğunu dile getiren Güney, tehditlerle baş edebilmek için işbirliğinin önemine işaret etti.

Güney, "Doğal afetlerin sınırları yoktur. Yumuşak güvenlik tehditleri farklı boyutlar gösteriyor. Pandemiler, kuraklık, seller, bunlar sınır tanımıyor, hepimiz aynı tehditlerle karşı karşıyayız. Bu nedenle başarılı mücadele için işbirliği ve koordinasyon içinde hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, ilk depremin yaklaşık 2 dakika, ikincisinin ise 65 saniye sürdüğüne dikkati çekti.

Tatar, depremlerin toprak kayması gibi başka sorunları da beraberinde getirdiğini belirterek, halihazırda 200 bin kişinin afet bölgelerinde görev yaptığını bildirdi.

Günlük olarak yaklaşık 4 milyon kişiye gıda sağlandığını dile getiren Tatar, 11 şehirde yaklaşık 750 bin çadır kurulduğunu, hijyeni muhafaza etmek için de adımlar atıldığını söyledi.

Tatar, "AFAD'ın 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası çerçevesinde yaklaşık 4 bin aile evlerini depremzedelerle paylaştı." dedi.

AA