ANKARA AA- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 84. sayısını yayımladı.

Bültende, Arapça yayım yapan bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Türkler, İstanbul'da Suriyeli bir bakkalı katletti." iddiasının doğru olmadığı, Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisine yapılan silahlı saldırı olayında, her iki tarafın da Türk vatandaşı olduğu kaydedildi.

"2023'ün ilk 6 ayında Türkiye genelinde 70 bine yakın esnaf kapısına kilit vurdu." haberlerinin manipülasyon içerdiğine yer verilen bültende, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) her ay yayımladığı Türkiye Sicil Gazetesi verilerine göre, ilk altı ayda kapanan şirket sayısının toplam 9 bin 852, kurulan şirket sayısının ise 65 bin 118 olduğu bildirildi. Bu verilere göre, 2023'ün ilk 6 ayında 70 bine yakın esnafın iş yerlerini kapattığına dair iddiaların herhangi bir gerçeklik payının bulunmadığı aktarıldı.

Bakan Şimşek'in TÜİK Başkanını aradığı iddiası

Dezenformasyon Bülteni'nde, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) arayıp 'Gerçek verileri açıklayın.' dedi." şeklindeki iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya arasında, iddia edildiği gibi bir diyalog geçmemiştir. 'Kulis bilgisi' adı altında, kurum ve yetkililerin itibarını hedef alan, manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyon Bülteni'nde, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması olduğu iddia edilen "Bütçe açığının sebebi emeklilerdir." ifadesinin de gerçek dışı olduğu belirtildi. Bültende, "Bakan Şimşek'in iddia edildiği gibi 'Bütçe açığının sebebi emeklilerdir' şeklinde herhangi bir açıklaması olmamıştır. Ekonomi uygulamaları ve politikalarında yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

"Oltalama" yöntemiyle açık bir dolandırıcılık...

Bültende, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) logosu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın isimleri kullanılarak, TRT'de yayımlanan bir habermiş gibi montajlanan ve "yatırım fırsatı", "bono satışı" gibi içeriklerle paylaşılan ilanların da doğru olmadığı kaydedildi. Bültende, bunun, "oltalama" yöntemiyle açık bir dolandırıcılık girişimi olduğu belirtilerek, dijital mecralarda, "para kazandırma" vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesi istendi.

Çocukların refakatçisiz tarikat kampına gönderildiği iddiası

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı." iddiasının da doğru olmadığı aktarılan bültende, şunlar kaydedildi:

"Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 35. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan 'Sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, Devletin denetim ve gözetiminde sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür' ifadeleri doğrultusunda, Mutlu Yuva Derneği ile 05 Eylül 2019'da imzalanan çocuk evlerine ilişkin iş birliği protokolüne istinaden çalışmalar yürütülmektedir.

Mutlu Yuva Derneği'nin 23 Haziran 2023 tarihli yazısına istinaden çocuk evlerinde kalan çocukların, yaz tatilini verimli geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda yaz programına katılmaları planlanmıştır. Bahsi geçen Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve devlet denetimi altında hizmet vermekte olan bir yurttur. Haberlerde iddia edilen 'çocukların refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

"Plastik poşetlerde tüketiciye yansıyan fiyat artışı yok"

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Resmi Gazete'de yayımlanan kararla plastik poşet ücretleri 25 kuruştan 38,5 kuruşa yükseldi." iddiasının da gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Plastik poşetler için geri kazanım katılım payı tutarının, 28 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete kararıyla 38,5 kuruş olarak belirlendiği ve 2 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla da bu tutarda bir değişiklik yapılmadığı anımsatılan bültende, plastik poşetlerde tüketiciye yansıyan herhangi bir fiyat artışının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen şahıs Suriyeli çıktı." iddiasının da doğru olmadığı kaydedildi.

Bültende, 1 Ağustos 2023’te İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na düzenlenen saldırının Ağrı nüfusuna kayıtlı zihinsel engelli Z.Ö. tarafından gerçekleştirildiği ve konsolosluk görevlisi Türk vatandaşı E.T'nin yaralandığı aktarıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, bir röportaj sırasında, "İki devletli çözüm önerimiz dünyada yankı bulmadı." ifadelerini kullandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı aktarılan bültende, KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'nun röportajın tam metnini yayımladığı, röportaj sırasında alınan ses kayıtlarının deşifresinde Tatar'ın, böyle bir ifade kullanmadığı bildirildi.