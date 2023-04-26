Ankara

Bültende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan kutlamaları sebebiyle Anıtkabir'deki törene katılmamasıyla ilgili iddiaların kasıtlı manipülasyon olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nde yer alan protokol kuralları ve teamüller gereği devlet erkanı 23 Nisan günü Anıtkabir'deki anma törenine Cumhurbaşkanı başkanlığında katılmamaktadır. Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014 itibarıyla törene katılmamaktadır. Öncesinde Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer de Cumhurbaşkanı sıfatıyla 23 Nisan günü Anıtkabir'deki törenlere katılmamıştır. Sezer ve Gül dönemlerinde de 23 Nisan kutlamaları Milli Eğitim Bakanı başkanlığındaki heyetin Anıtkabir'i ziyaretiyle başlamış, ardından Meclis Başkanı başkanlığındaki TBMM heyeti Anıtkabir'i ziyaret etmiştir. 23 Nisan 2023'teki ziyaret de aynı protokol kuralları ve teamüller çerçevesinde gerçekleşmiştir."

"Şanlıurfa'da, DEVA Partisi'nin seçim aracına silahlı saldırı" iddiasının gerçeği yansıtmadığının vurgulandığı bültende, şu bilgilere yer verildi:

"23 Nisan 2023'te saat 23.28 sıralarında, DEVA Partisi Milletvekili Adayı Ahmet Tüysüz 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak CHP seçim aracı ile seyir halinde iken araçlarının lastik kısmına mermi isabet etmiş olabileceği ihbarında bulunmuştur. Yapılan araştırma sonucu, seçim aracının sağ arka lastiğinin patlak olduğu ve jantının zarar gördüğü anlaşılmış; sonrasında bilirkişi eşliğinde lastik açılarak incelemeler yapılmıştır. Ancak, silahla ateş edildiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca, bahse konu alanı kapsayacak şekilde, 250-300 metrelik alanda gerekli araştırmalar yapılmış, boş kovan ve mermi çekirdeği tespit edilmemiştir. Lastiğe zarar verdiği düşünülen 8 santimetre uzunluğunda bir metal parça bulunmuş, incelenmek üzere muhafaza edilmiştir."

"Toplantı alanları her yıl ocak ayında belirleniyor"

Bazı basın yayın organlarında, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gaziantep'te yapacağı miting, Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından yasaklandı." iddialarının da doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3'üncü Maddesi gereğince, açık yer toplantı alanları ve yürüyüş güzergahları, mevzuatta belirtilen tarafların görüşleri alınarak her yıl ocak ayında valilikçe belirlenmektedir. 2023 yılında 18 Ocak 2023 tarihli 'olur' ile açık yer toplanma alanı olarak Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı belirlenmiş ve valilik tarafından basına duyurularak tüm siyasi partilere tebliğ edilmiştir. Bu doğrultuda, kent merkezindeki '15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda miting yapma talebi' kabul edilmemiş, mevzuat gereği tüm siyasi partilere tahsis edilen alanın kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Haberlerde geçen, 'Diğer partiler bu alanda miting yapıyor' iddiası da doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberlerin tarihinden de anlaşılacağı üzere, bu mitingler 18 Ocak 2023'te alınan karardan önce yapılmıştır."

"HÜRKUŞ ilk uçuşunu 2013'te gerçekleştirdi"

Bültende, "TUSAŞ, 1974'te kuruldu ve şu ana kadar bir tane uçak havalandıramadı" iddiasının doğru olmadığı vurgulanarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973'te Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ, ilk uçuşunu 29 Ağustos 2013 yılında gerçekleştirmiştir. 1 milyonun üstünde mühendislik saati ile 4 bin 800'den fazla tasarım dokümanı ve 7 bin 250 teknik resim ile dokümante edilen HÜRKUŞ'un rakiplerinden üstün olması sağlanmıştır. Yine TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı prototipi, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023'te gerçekleştirmiştir. TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak projesinde de çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir."

"Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hesabına AK Partili Maksut Serim tarafından 10 milyon lira bağışlandı." iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirilen bültende, "Sosyal medyada, Maksut Serim tarafından Muharrem İnce'ye 10 milyon liranın bağışlandığı iddiasıyla paylaşılan dekont görselinin montajla değiştirildiği görülmektedir. Orijinal dekontun 25 Haziran 2021 tarihli, gönderen ve alıcı isimlerin farklı olduğu ve 400 liralık bir para gönderme işlemine ait olduğu tespit edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Bültende, "Türkiye'de saman sorunu var, saman dışarıdan geliyor" iddialarının da doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin saman üretimi yıllık 25 milyon ton olup hayvancılıkta 18 milyon ton saman tüketilmekte. Geri kalan miktar; kağıt endüstrisinde, mantar yetiştiriciliğinde ve hayvan altlığı olarak kullanılmakta. 2022'de 600 kilogram saman ithalatı gerçekleşmişken, 3 bin 532 ton ihracat yapılmıştır. Dolayısıyla ithal edilen miktarın üretim ve ihtiyaçla kıyaslanamayacak kadar küçük olduğu görülmekte. Ayrıca 2023 yılının ilk iki ayında saman ithalatı gerçekleşmemiş olup 184 ton saman ihracatı yapılmıştır."

AA