Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Devletin teyakkuz halinde olduğunu belirten Altun, "İlgili tüm kurumlarımız çalışmalarını yürütmektedir. Ani sel ve su baskınları konusunda valiliklerimiz ve AFAD başta olmak üzere resmi kurumlarımızın bilgilendirmelerinin takip edilmesi, dezenformatif içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

AA