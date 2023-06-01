Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu sonrası Al Jazeera için bir makale kaleme aldı.

Makalede, giderek daha karmaşık bir hal alan dünya siyaset sahnesinde 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun, hem Türk halkı hem de dünyanın geri kalanı için çok önemli bir dönüm noktasına damga vurduğunu belirten Altun, "Demokrasi açısından zafer niteliğindeki bu seçimler adil ve özgür bir biçimde ve etkileyici düzeyde yüksek bir katılımla gerçekleşmiştir. Sonuçlar, siyaset sahnesinin dinamizmini ve Türk halkının demokrasilerine olan inancını bir kez daha göstermiştir." ifadesine yer verdi.

Altun, vatandaşların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha ülkeyi yönetmesi konusunda güvenmelerinin, bölgesel istikrar ve küresel barış için de son derece önemli bir adım olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Seçim kampanyası dönemi, Türkiye'nin siyasi kültürünün barındırdığı çeşitlilik gibi renkli ve dinamik şekilde tamamlanırken, enerjik, sağlam ve kapsayıcı demokrasisinin müstesna niteliklerini de yansıtmıştır. Seçim kampanyası döneminin tüm geleneksel siyasi gerilimlerine rağmen vatandaşlar oylarını Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke politikalarına ve vizyonuna duydukları güveni ve desteği yinelemek için kullanmıştır. Dönüm noktası niteliğindeki bir seçim zaferinin daha ardından galip gelen Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük bir alçak gönüllülükle ve nezaketle tüm ulusu kucaklamıştır.

Siyasi desteği somut çıktılar üzerinden kazanmak gerektiğinin bilinciyle hareket eden bir lider olan Cumhurbaşkanımız, bu seçimde kendisini ve partisini destekleyen ve desteklemeyen herkese hizmete devam edeceğine söz verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız elde edeceği başarıların sadece kendisini destekleyenlere değil, tüm Türk vatandaşlarına ait olacağını tekrar teyit etmiştir. Bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece muhalefet adayını yenilgiye uğratmakla kalmamış, muhalefetin desteğine ihtiyaç duyduğu yabancı düşmanı ve mülteci karşıtı unsurları da mağlup etmiştir."

"Erdoğan yönetimi, dünyaya hakkaniyet ve adalet mesajı vermeye devam edecek"

Altun, vatandaşların bir kez daha Erdoğan'ı seçerek şu an Türkiye'de bulunan mültecilerin yalnızca güvenli olduğunda kendi ülkelerine dönmeleri gerektiğine inandıklarını da açıkça ifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, bu zafer Sayın Cumhurbaşkanımızın mülteci sorununa yaklaşımının bir kanıtı oldu. Zira bu yaklaşım, mültecilerin ana vatanlarında barışı tesis etmeye çalışırken Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerine kucak açan bir ülke olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımdan hareketle yeniden göreve gelen Recep Tayyip Erdoğan yönetimi, uluslararası örgütlerin reformunu ısrarla savunurken, dünyaya hakkaniyet ve adalet mesajı vermeye devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle belirttiği gibi, ötekileştirilenlerin sesini duyurmak ve uluslararası sistemde eşitliği sağlayacak yetkiyi küresel idare organları içinde yeniden dağıtmak üzere çalışmaya devam edeceğini belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Türkiye sınırlarının ötesine uzanmakta ve uluslararası çatışmaların çözülmesini ve dünya genelinde yaşanan mağduriyetlerin hafifletilmesini de içermektedir. Bu hedefler şüphesiz iddialı olsa da diplomasi ve müzakere noktasındaki kararlılıkla ve karşılıklı saygının önemine duyulan köklü inançla desteklendiği için ulaşılabilir hedeflerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, çözülmeyi bekleyen ikili, bölgesel ve küresel zorlukları çözüme kavuşturma konusunda istekli olan ülkelerle işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, Türk halkının Türkiye'nin teröre karşı sergilediği kararlı duruşa desteğini ve takdirini de ortaya koymaktadır. Bu önemli seçim zaferinin ardından Erdoğan yönetimi, bu küresel tehdide karşı mücadelesini tüm gücüyle sürdürecektir. Türkiye terörizmin tüm tezahürleriyle mücadele edecek ve diğer ülkeleri uluslararası forumlarda ortak bir yaklaşımı savunmaya devam edecektir. Bu seçimden sonra Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde iklim değişikliği, gıda sıkıntısı, düzensiz göç ve ekonomik krizler gibi küresel sorunları ele almak için aralıksız çabalarını sürdürecektir."

"Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğini bir kez daha gösterdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, ileriye doğru adım atmaya, çözümlere katkıda bulunmaya ve küresel işbirliğini teşvik etmeye hazır olduğunu vurgulayan Altun, "Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğini bir kez daha göstermiş ve 'Karşılıklı saygı ve ortak çıkar ilkeleri temelinde sizinle birlikte çalışmaya hazırız' diyerek dünyaya net bir mesaj vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, seçimin sadece Türk demokrasisinin gücünü bir kez daha teyit etmekle kalmadığını, aynı zamanda Türk halkının barış, hakkaniyet ve adalet vizyonuna sahip bir lider tarafından yönetilme konusundaki sarsılmaz kararlılığını da gözler önüne serdiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi sadece Türkiye için bir zafer değil, ayrılık zamanlarında birlik, korkunun karşısında merhamet, çatışmaların ortasında çözüm arayan dünya için de bir umut ışığıdır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetin yüzüncü yılını kutlarken Türk halkının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek vizyonunun rehberliğinde ilerlemeye hazır olduğunu teyit ettiğini bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Böyle bir geleceği inşa etmek, Türkiye Yüzyılı'nı tüm dünyanın iyiliği için bir güce dönüştürme gayesiyle her zamankinden daha çok çaba sarf etmekle mümkündür. Cumhurbaşkanımızın üstesinden gelinemez gibi görünen zorluklar karşısında kendine güvenen tutumu ve olumlu yaklaşımı, çağımızın uluslararası meydan okumalarına karşı koymaya çalışırken uluslararası toplumun faydalanması gereken çok önemli bir değerdir.

İstikrarsızlık dünyamızı sınamaya devam ettikçe, gelecek nesiller adına barışı teşvik etmek ve korumak için birlik olmaya ve işbirliği yapmaya duyulan ihtiyaç, her zamankinden daha kritik hale gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız hayatını yurt içinde ve yurt dışında barışı inşa etmeye adamıştır. Türk milleti desteğini bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonundan yana ortaya koymuştur. Bu kapsamda dünyanın sürdürülebilir barış ve küresel istikrar arayışında kendisiyle birlik olması büyük önem taşımaktadır."

AA