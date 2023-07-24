İstanbul

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 4. kez düzenlenecek organizasyonun ilk etabı, Muğla Yalıkavak'ta start alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express ana sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele edecek.

Deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren yarış, Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında toplamda 250 deniz milinden oluşan zorlu bir parkurun ardından 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta son bulacak.

30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle Halikarnas 100. Yıl Kupası'nın şampiyonları ödüllerine kavuşacak.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu yıl 2 etapta organize ettiğimiz yarışlarımızın ilki Muğla'da 25-30 Temmuz tarihleri arasında Bodrum-Marmaris rotasında yapılacak. İkincisi her zaman olduğu gibi 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası olacak. Geleneksel hale gelen organizasyonumuza katılım her sene artıyor. Bu da bizleri hem ülkemiz hem de yelken sporu adına çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

100. Yıl Halikarnas Kupası'nda 50'ye yakın ekiple yaklaşık 400'ün üzerinde sporcunun mücadele edeceğini aktaran Yemlihaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada 12-14 ülkenin sporcuları kıyasıya mücadele edecek. Oldukça zor ve çekişmeli bir etap olacak. Şimdiden bütün yarışmacılara başarılar dilemek lazım. Çok sıcak bir havada oldukça uzun ve zorlu bir parkurda yarışacaklar."

AA