Muğla

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 4. kez düzenlenen organizasyonun ikinci ve üçüncü etabı, Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinden start aldı.

Rüzgarın başlamasıyla koy içerisinde belirlenen rotada yarışan yelkenciler, şamandıraları dolaşarak yarışları tamamladı.

Halikarnas 100. Yıl Kupası etabı kapsamında "IRC" ve "GEZGİN" sınıflarında Marmaris Koyu içinde gerçekleştirilen 2 şamandıra yarışının ilkinde, IRC 0 sınıfında Serhat Altay yönetimindeki Arkas, IRC 1 sınıfında Barış Koncagül yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı, IRC 2 sınıfında Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr, IRC 3 sınıfında Vıctor Zakharov yönetimindeki Space Jockey ve IRC 4 sınıfında da Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus birinciliği elde etti.

Gezgin A sınıfında ise Semih Pekyörür yönetimindeki Haliç Su Sporları Kulübü, Gezgin, B sınıfında Hasan Basri Aslan idaresindeki Blue Dreams, Gezgin C sınıfında ise Urcun Canel yönetimindeki DHL Asone birinci sırada yer aldı.

Öte yandan yarış sırasında bir grup yunusun teknelere eşlik ettiği gözlendi.

Yarışlar 29 Temmuz'da tamamlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express ana sponsorluğunda, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele ediyor. Organizasyona 14 ülkeden 450'nin üzerinde sporcu katılıyor.

Deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren yarış, Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında toplamda 250 deniz milinden oluşan zorlu bir parkurun ardından 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta son bulacak.

"IRC" ve "Gezgin" sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenlilerde yarışan sporcuların boy ve kilo oranları dahi yarışta kritik rol oynuyor. Teknelerde yarışan takımlar en az 2, en fazla 15 kişilik takımlardan oluşuyor.

Engin Yuvaktaş: "Coğrafya yelken yarışları için ideal"

Yarış Organizasyon Komitesi Başkanı Engin Yuvaktaş, AA muhabirine, ilk yarışın 25 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta başladığını hatırlatarak, zor bir yarışı 2-3 tekne dışında hepsinin tamamladığını kaydetti.

Yarışı rekor sürelerde bitiren tekneler de olduğunu anlatan Yuvaktaş, "İlk tekne 10 saat 6 dakika içinde tamamladı. Bu normalde motorla bile gidilebilecek bir hız değil." dedi.

Coğrafyanın yelken yarışları için ideal olduğunu ifade eden Yuvaktaş, "Bugün ikinci ve üçüncü yarışlarımızı Marmaris Körfezi içinde yapıyoruz. Son yarışımız yarın buradan start alıyor. Tekneler bu sefer geldikleri rotayı geri gidecekler. İlk yarıştan biraz daha zor ve uzun geçeceğini düşünüyorum. Yüksek rüzgar var. Bu sefer bir tırmanış gerçekleştirilecek. Yarışı Yalıkavak'ta tamamlayacağız." diye konuştu.

Yarışma, yarın yapılacak Marmaris-Bodrum etabının startının verilmesinin ardından 29 Temmuz'da Bodrum'da tamamlanacak.

Organizasyon, 30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

AA