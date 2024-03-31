Ankara

Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Gölbaşı'ndaki Hacılar Ortaokulu'na geldi.

1146 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yılmaz, ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirtti.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Ankara, Türkiye, Türk milleti ve demokrasi için hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, bütün vatandaşları sandıklara davet ederek, şöyle konuştu:

"Diğer demokrasilerle mukayese ettiğimizde bizde katılım oranları yüksek olur. Bundan da iftihar ediyoruz. Milletimizin sandığa olan güvenini, inancını da gösteriyor bu. Diğer yandan tabii ki huzur ve güven içinde geçmesi önemli. Demokratik olgunluk içinde tamamlanması önemli bu sürecin. Bunun da gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz.

İnşallah katılımın yüksek olduğu, huzur ve güven içinde tamamlanan ülkemize, demokrasimize hayırlı olan bir seçim olur. Bunu temenni ediyoruz. Tekrar tüm vatandaşlarımızı sandık başlarına, vatandaşlık görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun seçimlerimiz."