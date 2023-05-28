Ankara

Oktay, eşi Hümeyra Şahin Oktay ile Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi, 1202 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Oktay, yağışlı havaya işaret ederek, "Ankara'da böyle güzel, yağmurlu, bereketli bir hava var. İnşallah ikinci tur da Türkiye için bereketli, ülkemiz için güzel olacak." dedi.

Dün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Oktay, 63 yıl sonra bugün milletin demokratik olgunlukla, demokrasi şöleni içerisinde demokrasiye ve ülkesine sahip çıktığını söyledi.

"Milletimiz yüksek ahlak ve erdemini sorgulayanlara inat, bugün doğru adamda karar kılarak Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaktır." diyen Oktay, demokrasinin en büyük olgunluklarının birisinin milletin kararına saygı duymak, bunun üzerinde karar tanımamak olduğunu kaydetti.

Oktay, seçimlerin birinci turunda olduğu gibi ikinci turunda da "Yeter artık söz milletin" dediklerini hatırlatarak, "Bugün milletimiz nihai karar veriyor. Ülkemiz, milletimiz için de güzel, hayırlı olur inşallah. Türkiye geleceğe çok daha açık olur, seçimleri geride bırakır artık önümüze bakarız. Yarın da zaten 29 Mayıs, gönül rahatlığı içerisinde de 29 Mayıs'ta kutlamış oluruz." diye konuştu.

Seçimin yoğun bir katılımla gerçekleşmesini arzuladıklarını dile getiren Oktay, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk günden itibaren zaten biz 'Rehavete asla kapılmayalım' demiştik. İkincisi de yine zafer sarhoşluğu boyutunda, iki konu vardı bizim özellikle uyardığımız. Bu rehavetin olmamasını özellikle arz ediyoruz. Tabii birinci turla kıyaslandığı zaman, oy verme işlemi çok daha hızlı. Aslında belki burada fazla kimseyi görmemenin arkasındaki sebeplerden birisi o, çok daha hızlı şekilde oyunuzu verip çıkıyorsunuz. İnşallah katılım oranın da çok daha gene yüksek olmasını arzu ediyoruz. Yurt dışı seçmenlerimiz, vatandaşlarımız bunun ilk örneğini gösterdiler. Birinci turda çok daha büyük bir katılım oranıyla onlar görevini yaptılar, bugün görev bizde.

Ben buradan bütün milletimize bir kez daha seslenmek istiyorum; akşam 17.00'ye kadar her türlü işimizi bir kenara bırakıp oyumuzu kullanıp vatandaşlık görevimizi yaptıktan sonra tekrar işlerimize dönebiliriz. Çünkü önümüzde koca bir 5 yılımız olacak inşallah. Türkiye'nin çok daha büyük şahlanışına, kalkınmasına, gelişmesine, bölgenin ve dünyanın barış ve refahına katkı vermesine çok büyük vesile olacak bir gündeyiz. Milletimizin de buna cevap vereceğine inanıyorum."

AA