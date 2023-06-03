İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB), bağlı tüm toplu ulaşım araçları, 4 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavına girecek öğrenci ve görevlilere 07.30 – 15.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

”Liselere Geçiş Sistemi (LGS)” sınavına girecek öğrenciler giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görevli belgelerini göstererek ve İstanbulkart’larını kullanmadan; toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecek. 

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HABER: MERVE ELÇİ