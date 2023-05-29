Erzurum

Erzurum'da bazı vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı. Burada marşlar söyleyip kutlama yapan kalabalığa, sürücüler de araçlarıyla konvoy yaparak eşlik etti.

AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer de çalınan seçim şarkıları eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimdeki başarısını kutladı.

Şehrin farklı noktalarında ise havai fişek gösterileri yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti'den Erzurum milletvekili seçilen Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat ve Selami Altınok ile eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, parti önünde toplananları selamladı, seçim sürecindeki desteklerinden dolayı partililere teşekkür etti.

Horasan ilçesinde toplanan kalabalık da çalan müzik ve davul zurna eşliğinde halay çekti.

Ağrı

Ağrı’da da vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Burada halay çeken vatandaşlar, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri ve Türk bayrakları eşliğinde araçlarıyla konvoy yaptı.

AK Parti'den Ağrı milletvekili seçilen Ruken Kilerci, İl Başkanı Orhan Güngör ve partililer de vatandaşlara eşlik etti.

Ardahan

Ardahan'da da partililer Kongre Caddesi'nde bir araya gelerek kutlama yaptı.

"Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan kalabalık, daha sonra Kura Nehri kıyısındaki parti binasına geçti.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, burada toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, seçimde Türkiye ve Ardahan'ın kazandığını söyledi.

Koç, yarından itibaren Türkiye Yüzyılı için çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

Erzincan

Erzincan'da ise vatandaşlar, Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Traktör, çekici ve tırların da bulunduğu konvoy, klakson çalarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda partili de sevinç gösterisinde bulundu.

Kars

Kars'ta da vatandaşlar Faikbey Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.

Davul zurna eşliğinde halay çeken partililer, marş ve şarkılar söyleyip kutlama yaptı. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamada, vatandaşlar caddelerde araçlarla şehir turu attı.

Parti önünde toplanan kalabalığa seslenen AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, son ana kadar herkesin canla başla çalıştığını ve kazananın Türkiye olduğunu belirtti.

Iğdır

Iğdır'da da vatandaşlar araçlarla konvoy yapıp Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Vatandaşlar Kafkas dansları eşliğinde eğlenerek, araçlarıyla şehir turu attı.

Konya

Bazı vatandaşlar, Konya ve ilçelerinde araçlarıyla sokaklarda, caddelerde konvoy oluştururken, bazı vatandaşlar da AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde kutlama yapıyor.

Kent merkezindeki Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan partililer de burada sanatçı Uğur Işılak'ın verdiği konserle seçim sonucunu kutladı.

Meydandakilere hitap eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, vatandaşların sabah saatlerinden itibaren sandığa giderek bu kararı verdiğini söyledi.

Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşa edileceğini belirten Angı, "Tüm Konya burada olmalı. Artık sandıklar geride kaldı. Bu ülkeyi güçlü kılmak için, birlikte kardeşçe, Türkiye'nin kazandığı büyük Türkiye coşkusunu gelin hep birlikte yaşayalım. Cumhur İttifakı'nı oluşturan tüm partililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da meydanı dolduranlara teşekkür etti.

Bundan sonra kente çok daha güzel hizmetler yapmak için gayret edeceklerini vurgulayan Altay, "Rabbim'e, bu güzel şehre hizmet etmeyi nasip ettiği için ne kadar şükretsek az. Ne kadar çalışırsak çalışalım, sizin bize verdiğiniz desteğin karşılığı olmaz." ifadesini kullandı.

Aksaray, Afyonkarahisar, Karaman

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı, Karaman'da 15 Temmuz Aktekke Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar seçim sonucunu kutluyor. Bazı vatandaşlar da kent merkezi ve ilçelerde araçlarıyla konvoy oluşturarak tur atıyor.

Antalya

Antalya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunuyor. İl Başkanlığı önünde toplananlar, ellerindeki bayraklarla sevinç gösterisinde bulundu.

Havai fişeklerin atıldığı il başkanlığı önünde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kalabalıkla birlikte İstanbul'dan vatandaşlara seslenen Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal ve İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da ellerinde bayraklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Araçlarla şehir turu atan çok sayıda kişiye de yol kenarında toplananlar alkış ve sloganlarla destek verdi.

Muğla

Muğla'da AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada kutlama yapan kalabalık, otomobillerle konvoy oluşturdu.

Kutlamalara AK Parti'den Muğla Milletvekili seçilen Kadem Mete, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yılmaz Elçin de katılarak konuşma yaptı.

Burdur

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar müzik eşliğinde kutlama yaptı.

Kutlama programına 28. Dönem AK Parti Burdur Milletvekili seçilen Adem Korkmaz, İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve 27. dönem milletvekili Bayram Özçelik de katıldı.

Isparta

Isparta'da vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Kaymakkapı Meydanı'na geldi.

Bazı vatandaşlar da kent merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını coşkuyla izledi.

Meydanda AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve İl Başkanı Serkan Keskin konuşma yaptı.

Kentte, havai fişek gösterileri yapıldı.

İzmir

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında sandıkların büyük bölümünün açılması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutlamak isteyen çok sayıda vatandaş, İzmir'de ana caddeler ve meydanlarda araçlarıyla tur attı.

AK Parti ve MHP İzmir il başkanlıkları önünde toplanan, bayraklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar kutlama yaptı.

Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası çevresinde trafik yoğunluğu oluştu. Bina önünde kutlamalar için kurulan platform çevresinde toplanan çok sayıda vatandaş seçim şarkıları eşliğinde sloganlar attı.

Aydın

Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı'nda konvoy oluşturan vatandaşlar, Atatürk Kent Meydanı'na geldi. Vatandaşlar burada seçim otobüslerinden çalınan müzikler eşliğinde ellerinde bayraklar ve Recep Tayyip Erdoğan posterleriyle kutlama yaptı.

Kutlamalara AK Parti'den milletvekili seçilen Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ile AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

Denizli

Denizli'de de 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen vatandaşlar davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Zaman zaman meşale yakan, Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, araçlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini asarak şehir turu attı.

Burada konuşan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uşak

Uşak'ta İsmet Paşa Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nde araçlarıyla konvoy yapan, bayraklar taşıyan vatandaşlar, sloganlar attı.

Cadde kenarında bekleyen vatandaşlar da sloganlarla konvoydakilere eşlik etti.

İsmet Paşa Caddesi'nden yürüyüş yapan bir grup da 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na geldi.

Burada müzikler ve sloganlar eşliğindeki kutlamalara AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhur İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin il ve ilçe başkanları da katıldı.

Manisa

Manisa'da da kutlamaların merkezi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı oldu.

Araçlarıyla konvoy yaparak ellerinde bayraklar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle meydana ulaşan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasını kutladı.

Havai fişeklerin atıldığı kutlamada vatandaşlar, meydana kurulan sahneden çalınan seçim şarkıları eşliğinde halay çekti.

AK Parti Manisa milletvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Ahmet Mücahit Arınç ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de sahneye çıkarak meydandakileri selamladı.

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanan Erdoğan lehine slogan attı.

Araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla sevinç gösterisi sergiledi.

Akyazı, Kocaali, Pamukova, Hendek, Karasu ve Taraklı ilçelerinde de vatandaşlar, meydanlarda kutlama gerçekleştirdi.

Zonguldak

Zonguldak'ta kutlamalara katılmak isteyenler, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplandı.

Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar, Erdoğan lehine slogan atarak, zaman zaman tekbir getirdi.

Bu arada cadde üzerinde meşale yakan bazı vatandaşlar, Erdoğan ve AK Parti için bestelenen marş ve şarkıları araçlarından yüksek sesle çalarak dinledi.

Korna çalıp "rabia işareti" yaparak ilerleyen sürücülere de alkışlarla destek verildi.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kutlamalara katılan vatandaşlar uzun araç konvoyları oluşturdu.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ellerinde bayraklarla, marş ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.

Gebze'de de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önüne toplanan partililer kutlamalara katıldı.

Bolu

Bolu'da kutlamalara katılmak isteyenler Kent Meydanı'nda toplandı.

Vatandaşlar, Erdoğan lehine slogan atarak zaman zaman tekbir getirdi.

Bu arada İzzet Baysal Caddesi üzerinde de yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, Erdoğan ve AK Parti için bestelenen marş ve şarkıları söyledi, araçlarla konvoy yaptı.

Yeniçağa, Mudurnu ve Mengen ilçelerinde de vatandaşlar araçlarıyla konvoya katıldı.

Karabük

Karabük'te kutlamalara katılanlar, Kemal Güneş Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.

Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri taşıyan vatandaşlar, sloganlar attı.

Safranbolu'da ve diğer ilçelerde de 13. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan için kutlama yapılıyor.

Düzce

Düzce'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan Cumhur İttifakı destekçileri, ellerindeki meşale ve bayraklarla Bulvar Caddesi ve İstanbul Caddesi boyunca sloganlar atarak yürüdü.

Anıtpark'a gelen vatandaşlar müzik eşliğinde kutlama gerçekleştirdi, il genelinde araç konvoyları düzenlendi.

Bartın’da kent merkezinde araç konvoyu eşliğinde kutlama yapıldı.

Bayraklar ve meşalelerle araçlarıyla kent merkezinde tur atan vatandaşların yanı sıra yine parti binası önünde de kalabalık oluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sevinçlerini dile getirdi.

Gaziantep

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı önünde ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, "Doğru adam Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı.

Eski Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, seçimde alınan başarıdan dolayı Gazianteplilere teşekkür ederek, "Allah hepinizden razı olsun, Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçtiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz, iyi ki varsınız." dedi.

Şanlıurfa

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy sayma işlemlerinin ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, sevinç gösterilerinde bulundu.

Davul zurna eşliğinde halayların çekildiği gösterilerde vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde kurulan dev ekrandan Erdoğan'ın konuşmasını da izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bugünün kendileri için düğün, bayram olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar kazandığını ifade eden Beyazgül, "Hakkıyla kazandı, sizin sevginizle kazandı, duanızla kazandı ve çalışmanızla, gayretinizle, gönlünüzdeki sevgiyle kazandı." dedi.

AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ise sandıklara giden tüm partililere teşekkür ederek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Bu arada, kent genelinde de vatandaşlar araçlarla konvoy halinde kutlamalara katıldı.

Malatya

Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayan vatandaşlar, Atatürk ve İnönü caddelerinde araçlarla konvoy oluşturdu.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap eden AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Cumhur İttifakı olarak, Cumhur İttifakı'nın birleşenleri olarak Malatya'da güçlü bir çıkış yaptık. Hem oylarımızı artırdık hem de cumhurun reisi Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptık. Malatya ve Türkiye FETÖ'ye geçit vermedi, Malatya ve Türkiye HDP'ye ve diğer terör örgütlerine asla ve asla geçit vermedi. Malatya yalana, iftiraya, kumpasa geçit vermedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük Türkiye'nin adımlarını hep beraber atacağız. Bu sonuçlarla esasında kaybeden olmadı, Türkiye kazandı, Malatya kazandı." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca da teşkilatlara ve Malatyalılara teşekkür etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren vatandaşlar, kutlama yaptı.

Araçlarla konvoy yapan vatandaşlar, sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Adıyaman

Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren vatandaşlar kutlama yaptı.

Kent merkezinde araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Kutlamalara katılan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Metin Karakuş, teşekkür konuşması yaptı.

Meydanda havai fişek gösterisi yapıldı.

Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar da Erdoğan'a destek sloganı attı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesindeki AK Parti Diyarbakır İl Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla müzik eşliğinde halay çekti, meşaleler yaktı. Tekbir getiren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Kutlamada bazı vatandaşlar araçlarıyla şehir turu attı.

Elazığ

Elazığ'da parti bayrakları ve Türk bayraklarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, çalınan marşlar ve seçim şarkılarına eşlik etti.

AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı parti önünde atılan havai fişeklerle kutlanıyor.

Burada kurulan platformda AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Cumhur İttifakına destek veren partilerin il başkanları vatandaşları selamladı.

Yıldırım, Erdoğan'ın seçim başarısıyla yeni bir tarih yazdığını belirterek, "14 Mayıs'ta yarım kalan bir işimiz vardı, onu da tamamladık. Kazanan Türkiye oldu. Sizlerle birlikte daha gidecek çok yolumuz var. Elazığ insanı olarak bizler Türkiye Yüzyılı'nı yeniden inşallah hemen başlatıyoruz. Yarın değil hemen şimdi. Gelecek günler şehrimizin, ilçelerimizin ve Türkiye'nin olacak, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Siirt

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer, Siirt 15 Temmuz Meydanı'nda toplandı.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, meydanda toplanan vatandaşlara hitaben birer konuşma yaptı.

Ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlar, daha sonra araç konvoyu ile şehir turu attı.

Şırnak

Şırnak'ta parti binası önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulundu.

Ellerinde Türk, Cumhurbaşkanı ve parti bayrağı taşıyan partililer, araçlarla konvoy halinde korna çalarak şehir turu attı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Bingöl

Bingöl'de vatandaşlar Türk bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıyarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Vatandaşlar, marş ve şarkılarla kutlama yaptı.

Batman

Batman'da AK Parti İl Seçim Lokali'nde toplanan partililer, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Seçim başarısını havai fişek atarak kutlayan vatandaşlar, araçlarla şehir turu attı, korna çalarak müzik ve marşlarla kutlama yaptı.

Van

Van'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığı ve Beşyol Meydanı'nda davul zurna eşliğinde halay çekerek sevinçlerini gösterdi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de Beşyol Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığını belirten Kayatürk, "Zaferiniz mübarek olsun. Bize bu zaferi veren Allah'a hamdolsun. Adliyede sizlerin büyük bir emekle topladığı oyların sayımı yapılıyor. Emeğinizin boşa gitmemesi için orada olmamız lazım. AK Parti Van'da yükselmeye, karışımızdaki parti gerilemeye başlamıştır. Bundan sonra partimizin yükselişini hiç kimse engelleyemeyecek." diye konuştu.

Van'ın ilçelerinde de vatandaşlar, meydanlarda kutlama gerçekleştirdi.

Bitlis

Bitlis'te vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlama yaptı.

Bazı vatandaşlar da kent merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını coşkuyla izledi.

Kentte, havai fişek gösterileri yapıldı.

Hakkari

Kentte seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililer, parti binasında bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, yaptığı konuşmada, güzel bir kutlama programı düzenlemeyi planladıklarını ama genç bir kadının balkondan düşerek hayatını kaybetmesi sonucu kutlamayı iptal ettiklerini belirtti.

Seçimi sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değil, tüm Türkiye'nin, Hakkari'nin kazandığını aktaran Kaya, "Biz kimseye kızgın, küskün değiliz. Kimseyi ötekileştirmeyiz. Hep birlikte Hakkari'yiz ve Hakkari halkı olarak aynı ilde aynı suyu içen insanlar olarak yolumuza devam edeceğiz. Bütün halkımızın hizmetinde olacağız. Bize oy vermeyen insanlarımızın da gönlüne girmek için dürüst ve adil olacağız. Hepimiz bu başarıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Partililer, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı.

Şemdinli ilçesinde de partililer, seçim başarısını, terörden arındırılan Efkar Dağı'ndaki Seyir Tepesi'nde kutladı.

Havai fişek gösterisinin yapıldığı kutlamalarda partililer, ellerindeki Türk bayraklarıyla Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Ardından çarşı merkezine inen partililer, araçlarla şehir turu attı.

Muş

Muş ve ilçelerinde vatandaşlar Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı.

Vatandaşlar, otomobillerle şehir turu attı.

Adana

Adana'da AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, müzik eşliğinde ellerinde bayraklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleriyle sevinç gösterisinde bulundu.

Kent içinde araçlarıyla konvoy oluşturup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutlayan vatandaşlar, çalınan marşlar ve seçim şarkılarına eşlik etti.

Mersin

Mersin'de AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi.

Bazı vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekti. Parti binası önünde kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.

Araçlarıyla şehir turu atan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutladı.

Osmaniye'de konvoya tır ve kepçeler de katıldı

Osmaniye'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayan vatandaşlar, araçlarıyla kentin ana caddelerinde konvoylar oluşturdu.

Konvoya katılan araçlar arasında tır ve kepçeler de yer aldı.

Hatay

Hatay'da, konteyner alanda kurulan parti binası önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla sevinç gösterisinde bulunan Hataylılar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutladı. AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde eğlendi. Vatandaşlardan bazıları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını havai fişek atarak kutladı.

Trabzon

Trabzon'da, ellerinde Erdoğan posterleri ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Atatürk Alanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. Müzik eşliğinde kutlama yapanların yanı sıra bazı vatandaşlar da konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Rize

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağı da olan Rize'de ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, sloganlar attı.

Şehirde uzun araç konvoyları oluşurken, Rize Belediyesi şehrin 12 noktasında havai fişek gösterisi yaptı.

Bayburt

Bayburt'ta da vatandaşlar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sevinç gösterilerinde bulundu.

Ellerinde bayraklar ve Erdoğan'ın posterlerini taşıyanlar, Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı. Araçlarını bayraklarla süsleyen vatandaşlar konvoy oluşturarak kutlamalara eşlik etti.

Vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek sonuçları kutladı.

Ordu

Ordu'da da AK Parti İl Başkanlığı önündeki alanda toplananlar, müzik eşliğinde eğlendi. Ayrıca şehirde çok sayıda araçla konvoy düzenledi.

Vatandaşlar, havai fişek ve meşalelerle kutlama yaptı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı sokaklarda coşkuyla kutlandı.

AK Parti il başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Kutlamalara, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Artvin

Artvin'de şehir merkezinde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, çeşitli marş ve şarkılar söyledi.

Davul zurna eşliğinde horon oynayan topluluk, daha sonra meşalelerle sloganlar atarak seçim başarısını kutladı.

AK Parti'den milletvekili seçilen Faruk Çelik, vatandaşlara destekleri için teşekkür ederek, "Millet ne derse o olur. Milletin dediği en güzeli, en doğrusudur." dedi.

Giresun

Giresun'da da Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla çalan müzikler eşliğinde kutlama yaptı.

Konvoylarla şehir turu atılan, havai fişek gösterileri yapılan kutlamalara, meşaleler taşıyan bazı vatandaşlar da eşlik etti.

AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Erdoğan'a destekleri için Giresun halkına teşekkür etti.

Nevşehir

Nevşehir'de, AK Parti İl Binası önünde toplanan, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri taşıyan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunurken, sürücüler de araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Uçhisar beldesindeki Uçhisar Kalesi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 90 metrekare boyutunda posteri asıldı.

Kalenin çevresinde havai fişek gösterisi yapıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Meydandaki kutlama programına AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ile Cumhur İttifakı partilerinin il başkanları katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

Kutlama programına AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Aydıncık ilçesi Yenimahalle muhtarı Osman Çıtak, Erdoğan'ın kazanması için adadığı 7 koyunu kestirdi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.

Ellerinde Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle meydanı dolduran vatandaşlar, çalınan marş ve müziklere eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da araçlarıyla şehir turu attı.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara AK Parti Sivas milletvekilleri Abdullah Güler, Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de katıldı.

Vatandaşlar meşaleler yakarak Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atıp sevinç gösterisinde bulundu.

Tır, traktör ve otomobilleriyle meydanda toplanan sürücüler ise konvoy yaptı.

Niğde

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, meşale yakıp, havai fişek gösterisi yaptı.

Bazı sürücüler araçlarıyla konvoy oluşturarak, şehir turu attı.

Kutlamalara, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Nuri Ayduğan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla sevinç yaşayan vatandaşlar, burada kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konuşmasını dinledi.

Kutlamalara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti ve MHP Kayseri milletvekilleri, Cumhur İttifakı partilerinin il başkanları ile belediye başkanları katıldı.

Protokol üyeleri, alanı dolduran vatandaşlara hitap etti.

Kutlamalarda havai fişek atıldı, bazı sürücüler cadde ve sokaklarda araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Bursa

Bursa'da, sandıkların çoğunun açılmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, sevinç gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar araçlarına AK Parti ve Türk bayrakları asarak tur attı.

Meydana kurulan platformdan vatandaşlara hitap eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha sahip çıktığını söyledi.

Muhalefetin ne yapacağını şaşırdığını belirten Aktaş, "Yarın sabahtan itibaren gelişmeleri takip edin. Biz bu milletin ekonomisini düzeltmek için bu zor coğrafyada Türkiye'yi dimdik ayakta tutmak için muasır medeniyetler seviyesine erişmek için durmadan, yorulmadan, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da "Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimin kaybedeni olmadı, herkes kazandı. Sonuçta adam gibi adam kazandı. Rabb'imize hamdolsun bu gururu bize yaşattığı için. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Cumhur İttifakı ortaklarına da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı kutlamalarda, AK Parti Bursa milletvekilleri ile MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve BBP İl Başkanı Haldun Filizli de katılımcılara hitap etti.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Kuvayi Milliye Meydanı'nda toplandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamalarda, seçim başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kutlamalara AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, AK Parti'den Balıkesir Milletvekili seçilen Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşlar, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.

Davul zurna eşliğinde oynayan çok sayıda kişi, araçlarla şehir turu attı.

İskele Meydanı'nda toplananlar AK Parti seçim şarkılarını söyledi.

Kutlamalara 27. Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş ile parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya

Kütahya'da, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde başlayan kutlamalar, Zafer Meydanı'nda devam etti.

Araçlarıyla konvoy oluşturan partililer, kentin ana caddelerinde bayraklarla tur attı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, meydanda yaptığı konuşmada, Kütahya halkının yüzde 70'i aşkın oyla tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandığını belirterek, partililerine ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan diğer partilerin mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bilecik

Bilecik'te de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Tevfikbey Caddesi'nde toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Vatandaşlar, Atatürk Caddesi'nden Otogar Kavşağı'na kadar olan bölümde kutlamaları sürdürdü.

Kutlamalara, AK Parti Bilecik milletvekili seçilen Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan diğer partilerin il başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Yalova

Yalovalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için araçlarıyla caddelerde tur attı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar sevinç gösterilerinde bulundu.

Edirne

AK Parti Edirne İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, seçim sonuçlarını marşlar ve şarkılar eşliğinde kutladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, burada yaptığı konuşmada, demokrasi, Türkiye ve Edirne adına en güzel bayramı yaşadıklarını söyledi.

İba, "Aziz milletimiz bir kez daha göstermiştir ki Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizin gönlünün en güzel yerine kazınmıştır." dedi.

Bugün Türkiye'nin kazandığını dile getiren İba, "Aldığımız bayrağı daha yukarıya taşımak için teşkilatımızla, Edirne'mizle, bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da aynı gayretle, aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. İba, konuşmasının ardından partililerle yürüyerek Atatürk Anıtı'na geçti.

Kutlamalar kapsamında vatandaşlar araç konvoyu oluşturdu.

Kırklareli

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı önünde toplanan partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini davul zurna eşliğinde kutladı.

Grup daha sonra meşaleler yakıp Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin bu ülkedeki vatanseverlerin kimler olduğunu bugün de gösterdiğini, Türkiye'nin emin ellerde olduğunu söyledi.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç da konuşma yaptı.

Kutlamalar kapsamında araç konvoyu oluşturuldu.

Tekirdağ

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini havai fişek gösterisi ve şarkılar eşliğinde kutladı.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin seçimde tarih yazdığını ifade etti. Gümüş, "Bugün Türkiye Yeni Yüzyılı'na adım atılan gündür." dedi.

Daha sonra partililer Hükümet ve Atatürk caddelerinde araç konvoyu oluşturdu.

Samsun

Samsun'da araçlarına Türk bayrağı, AK Parti ve MHP bayrakları asan vatandaşlar, korna çalarak konvoy düzenledi.

Çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısını kutlamak için Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplandı.

AK Parti'den Samsun'da milletvekili seçilen Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhur İttifakı milletvekillerinin meydandaki kutlamalara katıldı.

Çorum

Çorum'da Kadeş Barış Meydanı’nda toplananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulundu.

Parti bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Törende, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'dan milletvekili seçilen AK Partili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, vatandaşlara hitap etti.

Kentte ayrıca AK Parti'li ve MHP’li seçmenler araçlarıyla konvoy düzenledi.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kadeş Barış Meydanı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık 15 metrelik posteri asıldı.

Sinop

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Sinop’ta da sevinç gösterisinde bulundu.

Kentte eski otogar mevkisinde bir araya gelen vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu yaptı.

Ellerinde Atatürk ve Erdoğan posterleri bulunan vatandaşlar çalan müzikler eşliğinde kutlama yaptı.

Tokat

Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sevinç gösterisinde bulundu.

Kentte vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu yaptı.

Ellerinde Türk bayrağı ve Erdoğan posterleri bulunan vatandaşlar çalan müzikler eşliğinde kutlama yaptı.

Programa Cumhur İttifakı milletvekilleri, il başkanları ve partililer katıldı.

Amasya

Amasya'da, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde başlayan kutlamalar Yavuz Selim Meydanı'nda devam etti.

Araçlarıyla konvoy oluşturan partililer, kentin ana caddelerinde AK Parti, MHP ve Türk bayraklarıyla tur attı.

AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, meydanda yaptığı konuşmada, Amasya halkının yüzde 60'a yakınının, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığını belirtti.

Çankırı

Çankırı’da Belediye Meydanı’nda toplananlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulundu.

Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar ellerinde bayraklarla kentte tur attı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile Cumhur İttifakı'nda bulunan partilerin il başkanları da kutlamalara katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da vatandaşlar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarıyı kutladı.

Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda partili sevinç gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla kentin ana caddelerinde tur attı.

Traktör, çekici ve tırların da bulunduğu konvoyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı.

Kentte, davul zurna çalındı, havai fişek gösterileri yapıldı.

AA