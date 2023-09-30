İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya platformundan Elon Musk'un twitini alıntı yaparak yaptığı paylaşımda, "Sevgili Elon Musk. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Musk, paylaşımında, kendisini TEKNOFEST'e davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

AA