Erdoğan, Hamburg'daki maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuştu.

Montella'nın "Cumhurbaşkanım, yakınlığınızı her zaman duyuyoruz, çok teşekkürler desteğiniz için. Bir dahaki maçta da sizi bekliyoruz." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Ben de çok çok teşekür ediyorum. İnşallah Avusturya maçının ön hazırlıklarına yönelip ona göre de adımlarımızı atalım." dedi.

İtalyan teknik adam daha sonra, "Aynen öyle Cumhurbaşkanım genellikle grup aşamaları böyle gergin olur. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanacağız o maça. Belki de gruptan devam eden en genç milli takımız şu anda." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, maçta ilk golü atan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakan'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir gol oldu. Sıkıntıya girdiğimiz anda golü bulduk." dedi. Çalhanoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek takım arkardaşlarının selamını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın ikinci golünü atan Cenk Tosun'u da tebrik ederek, "Çok güzel bir gol oldu, hepimizi rahatlattı. Allah yar ve yardımcınız olsun." derken, Cenk, "Desteğiniz çok değerli Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.

Futbolculardan son olarak maçın adamı seçilen Barış Alper Yılmaz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış tebrik ediyorum. Gerçekten sağ kanadı felç ettin, tebrik ediyorum. Takımın 11'de 11 hepsini de tebrik ediyorum. Yediğimiz golde de hakem çok büyük haksızlık yaptı." diye konuştu.

Barış Alper, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "Sağ olun teşekkürler. En önemli şey kazanmaktı, takım arkadaşlarımızla birlikte çok iyi mücadele verdik. En önemli şey son 16 turuna kaldık. Bundan sonra devam edeceğiz, inşallah." şeklinde karşılık verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak ve TFF Başkanı Büyükekşi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteği dolayısıyla teşekkür ederken, Erdoğan, "Kardeşlerimin, bütün sporcularımızın gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum." diye konuştu.